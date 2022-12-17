Чемпіонат світу з футболу 2022: збірна Хорватії обіграла Марокко та виборола бронзу

Хорватський захисник Йошко Гвардіол відкрив рахунок на початку першого тайму, відправивши м'яч головою у ворота марокканців. Суперник відігрався за 2 хвилини.

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Футболісти збірної Хорватії стали бронзовими призерами Чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі. Вони перемогли команду Марокко у матчі за третє місце з рахунком 2:1 на стадіоні "Халіфа" в Ер-Раяні.

Хорватський захисник Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 3-й хвилині матчу. Він відправив м'яч у ворота марокканців головою під час падіння.

Суперник хорватів через 2 хвилини відігрався — захисник Ашраф Дарі зблизька головою пробив повз воротаря Домініка Ліваковича.

Далі відзначився нападник Міслав Оршич, вдаривши з правого краю штрафмайданчика далеку дев'ятку воріт марокканців. Усі голи футболісти збірних забили у першому таймі.

[ + – ] Хорвати вигравали срібло на Чемпіонаті світу у 2018 році

"Досі не можу усвідомити, чого ми досягли. Можливо, зрозумію пізніше. Ми провели відмінну гру і заслужено виграли. Це було захопливо. Це найцінніший гол у моїй кар'єрі. Я присвячую його своїй родині, яка завжди поряд зі мною. Тепер ми святкуватимемо разом", — сказав Оршич після матчу.

У Катарі 18 грудня відбудеться фінал чемпіонату, в якому зіграють збірні Аргентини та Франції.

Хорвати здобули срібло під час Чемпіонату світу у 2018 році, поступившись Франції з рахунком 4:2. Бронзовим призером тоді стала збірна Бельгії, яка перемогла англійців (2:0).

У збірної Хорватії була бронзова медаль у 1998 році. Тоді команда вперше брала участь у Чемпіонаті світу з футболу у Франції.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко лаяв білоруського голову Мінспорту через відсутність збірної країни на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Франція грала зі збірною Марокко і виграла з рахунком 2:0 — захисник Тео Ернандес відкрив рахунок на 5-й хвилині. Це був найшвидший гол у півфіналах ЧС із 1958 року.

Збірна Аргентини вийшла у фінал чемпіонату, обігравши хорватів із рахунком 3:0.