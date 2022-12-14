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Спорт Чемпіонат світу з футболу-2022

Збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2022 у Катарі, забивши найшвидший гол із 1958 року (відео)

Тео Ернандес
Фото: Twitter | Тео Ернандес

У півфінальному матчі Франція обіграла збірну своєї колишньої колонії Марокко з рахунком 2:0. Тепер Франція може стати триразовим чемпіоном світу після перемоги 2018-го.

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Франція стала першою збірною після Бразилії 2022 року, яка зіграє у двох наступних фіналах Чемпіонату світу. Але лише двом командам насамперед вдавалося виграти обидва фінали поспіль — Італії у 1938 та Бразилії у 1962 роках.

У півфінальному матчі Франція обіграла збірну своєї колишньої колонії Марокко з рахунком 2:0.

Захисник Тео Ернандес відкрив рахунок на 5-й хвилині, до речі, це найшвидший гол у півфіналах ЧС із 1958 року.

Гол Коло Муані Fullscreen
Гол Коло Муані

Коло Муані подвоїв перевагу за 10 хвилин до кінця основного матчу. Для нападника франкфуртського "Айнтрахту" це був дебютний гол за збірну.

Спроба забити марокканського футболіста Fullscreen
Спроба забити марокканського футболіста

У неділю, 18 грудня, у фінальному поєдинку зустрінуться команди Аргентини та Франції. Франція може стати триразовим чемпіоном світу після перемоги 2018-го, аргентинці теж спробують поповнити свою колекцію третім золотом Чемпіонатів світу. Востаннє їм це вдавалося 1986-го.

Нагадаємо, що Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022, обігравши збірну Хорватії з рахунком 3:0. Ліонель Мессі, як і його легендарний співвітчизник Дієго Марадона, зіграє у двох фіналах Чемпіонатів світу.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Марокко несподівано пробилася до півфіналу ЧС-2022, ставши першою африканською командою до 1/2 Кубка світу.