Збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2022 у Катарі, забивши найшвидший гол із 1958 року (відео)

У півфінальному матчі Франція обіграла збірну своєї колишньої колонії Марокко з рахунком 2:0. Тепер Франція може стати триразовим чемпіоном світу після перемоги 2018-го.

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Франція стала першою збірною після Бразилії 2022 року, яка зіграє у двох наступних фіналах Чемпіонату світу. Але лише двом командам насамперед вдавалося виграти обидва фінали поспіль — Італії у 1938 та Бразилії у 1962 роках.

У півфінальному матчі Франція обіграла збірну своєї колишньої колонії Марокко з рахунком 2:0.

Захисник Тео Ернандес відкрив рахунок на 5-й хвилині, до речі, це найшвидший гол у півфіналах ЧС із 1958 року.

[ + – ] Гол Коло Муані

Коло Муані подвоїв перевагу за 10 хвилин до кінця основного матчу. Для нападника франкфуртського "Айнтрахту" це був дебютний гол за збірну.

[ + – ] Спроба забити марокканського футболіста

У неділю, 18 грудня, у фінальному поєдинку зустрінуться команди Аргентини та Франції. Франція може стати триразовим чемпіоном світу після перемоги 2018-го, аргентинці теж спробують поповнити свою колекцію третім золотом Чемпіонатів світу. Востаннє їм це вдавалося 1986-го.

Нагадаємо, що Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022, обігравши збірну Хорватії з рахунком 3:0. Ліонель Мессі, як і його легендарний співвітчизник Дієго Марадона, зіграє у двох фіналах Чемпіонатів світу.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Марокко несподівано пробилася до півфіналу ЧС-2022, ставши першою африканською командою до 1/2 Кубка світу.