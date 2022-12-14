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Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре, забив самый быстрый гол с 1958 года (видео)

Тео Эрнандес
Фото: Twitter | Тео Эрнандес

В полуфинальном матче Франция обыграла сборную своей бывшей колонии Марокко со счетом 2:0. Теперь Франция может стать трехкратным чемпионом мира после победы в 2018-м.

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Франция стала первой сборной после Бразилии 2022 года, которая сыграет в двух последующих финалах чемпионата мира. Но лишь двум командам прежде удавалось выиграть оба финала подряд — Италии в 1938 и Бразилии в 1962 годах.

В полуфинальном матче Франция обыграла сборную своей бывшей колонии Марокко со счетом 2:0.

Защитник Тео Эрнандес открыл счет на 5-й минуте, к слову, это самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года.

Гол Коло Муани Fullscreen
Гол Коло Муани

Коло Муани удвоил преимущество за 10 минут до конца основного времени матча. Для нападающего франкфуртского "Айнтрахта" это был дебютный гол за сборную.

Попытка забить марокканского футболиста Fullscreen
Попытка забить марокканского футболиста

В воскресенье, 18 декабря, в финальном поединке встретятся команды Аргентины и Франции. Франция может стать трехкратным чемпионом мира после победы в 2018-м, аргентинцы тоже попытаются пополнить свою коллекцию третьи золотом чемпионатов мира. В последний раз им это удавалось в 1986-м.

Напомним, что Аргентина вышла в финал ЧМ-2022, обыграв сборную Хорватии со счетом 3:0. Лионель Месси, как и его легендарный соотечественник Диего Марадона, сыграет в двух финалах чемпионатов мира.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Марокко неожиданно пробилась в полуфинал ЧМ-2022, став первой африканской командой в 1/2 Кубка мира.