Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре, забив самый быстрый гол с 1958 года (видео)

В полуфинальном матче Франция обыграла сборную своей бывшей колонии Марокко со счетом 2:0. Теперь Франция может стать трехкратным чемпионом мира после победы в 2018-м.

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Франция стала первой сборной после Бразилии 2022 года, которая сыграет в двух последующих финалах чемпионата мира. Но лишь двум командам прежде удавалось выиграть оба финала подряд — Италии в 1938 и Бразилии в 1962 годах.

В полуфинальном матче Франция обыграла сборную своей бывшей колонии Марокко со счетом 2:0.

Защитник Тео Эрнандес открыл счет на 5-й минуте, к слову, это самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года.

[ + – ] Гол Коло Муани

Коло Муани удвоил преимущество за 10 минут до конца основного времени матча. Для нападающего франкфуртского "Айнтрахта" это был дебютный гол за сборную.

[ + – ] Попытка забить марокканского футболиста

В воскресенье, 18 декабря, в финальном поединке встретятся команды Аргентины и Франции. Франция может стать трехкратным чемпионом мира после победы в 2018-м, аргентинцы тоже попытаются пополнить свою коллекцию третьи золотом чемпионатов мира. В последний раз им это удавалось в 1986-м.

Напомним, что Аргентина вышла в финал ЧМ-2022, обыграв сборную Хорватии со счетом 3:0. Лионель Месси, как и его легендарный соотечественник Диего Марадона, сыграет в двух финалах чемпионатов мира.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Марокко неожиданно пробилась в полуфинал ЧМ-2022, став первой африканской командой в 1/2 Кубка мира.