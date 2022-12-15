Дерев'яні медалі: Лукашенко обурився відсутністю Білорусі на ЧС-2022 (відео)

Білоруський політик зізнався, що стан цього виду спорту в країні жахливий. Він незадоволений вкрай поганими результатами, тоді як держава виділяє на розвиток футболу гроші.

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Олександр Лукашенко насварив міністра спорту та туризму Білорусі Сергія Ковальчука за те, що національна збірна країни була відсутня на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. При цьому білоруський президент назвав себе колишнім футболістом, який опікувався цим видом спорту. Відео зустрічі Лукашенка з чиновником опублікувало 15 грудня агентство "БелТА".

Олександр Лукашенко зустрівся з Ковальчуком, а також заступником глави адміністрації президента Ігорем Луцьким, віцепрем'єром Ігорем Петришенком і президентом Національного олімпійського комітету Віктором Лукашенком. Під час бесіди він обурився станом футболу в Білорусі, назвавши його жахливим і висловив свої претензії на адресу Ковальчука.

"Йде чемпіонат світу. Я щось, Сергію Михайловичу, не помітив там наших футболістів. Чи я просто погано спостерігаю за чемпіонатом світу? Там і близько немає. Ба більше, я порівнюю гру наших футболістів із тим футболом, який сьогодні показують там спортсмени. І як колишній футболіст, який займався багато футболом, мені просто страшно стає. Стан цього виду спорту, як і багатьох інших, у жахливому становищі", — обурився Лукашенко.

Білоруський президент зізнався, що, призначаючи Ковальчука на посаду міністра, він сподівався на покращення результатів. Проте минуло кілька років, а ситуація не виправилася, незважаючи на те, що держава виділяла на це кошти.

"Динамо" Мінськ які медалі взяло? Четверте місце? Тож дерев'яні медалі я вам намалюю і без грошей. А ви відповідаєте за команду. Я вам доручив, і я вам дав гроші. А ви кажете мені про санкції. Тож якщо тебе тиснуть, я в спорті це так розумію, то віддача ще потужніша буде", — додав Лукашенко.

Політик переконаний, що жодні санкції не можуть бути перешкодою для покращення спортивних результатів. Навпаки, якщо спортсмени бачать, що їх "несправедливо карають", вони показують ще кращі результати.

"У нас це є? У нас цього немає. Там, де ми приділяємо більше уваги і тому виду спорту, там у вас найгірші результати", — зазначив Лукашенко.

Зазначимо, що на відбірковій стадії ЧС-2022 у своїй кваліфікаційній групі Білорусь посіла останнє місце.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі під час матчу між Сморгонню і Хвилею футболіст Владислав Шубович хотів зробити пропозицію своїй дівчині прямо на футбольному полі. Але стюард спробував завадити цьому, виштовхнувши її за бічну лінію поля.

На чемпіонаті світу з футболу у Катарі 14 грудня визначився другий фіналіст — збірна Франції. Команда у півфінальному матчі обіграла збірну Марокко з рахунком 2:0.