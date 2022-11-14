У Білорусі стюард перешкодив футболістові освідчитись своїй дівчині (відео)

Стюард грубо виштовхнув дівчину футболіста Владислава Шубовича з поля, коли спортсмен робив їй пропозицію. Реакція Шубовича та його товариша не забарилася.

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На чемпіонаті з футболу в Білорусі під час матчу між Сморгонню та Хвильою футболіст Владислав Шубович хотів зробити пропозицію своїй коханій прямо на футбольному полі. Однак у плани спортсмена втрутився стюард, виштовхнувши дівчину за межі поля. Про це стало відомо з відеоролика, опублікованого в Telegram-каналі Tribuna.com Білорусь.

Непорозуміння сталося незабаром після того, як Шубович забив другий гол у ворота команди "Хвилі". Бажаючи відсвяткувати перемогу, футболіст вирушив у бік трибун, де на нього вже чекала майбутня наречена. Щойно дівчина ступила на поле, стюард грубо відштовхнув її убік, чим спровокував невдоволення з боку Владислава Шубовича. В результаті між чоловіками почалася сутичка.

[ + – ] Стюад виганяє дівчину з поля

У публікації зазначили, що після того, як ситуація вирішилася, кохана Шубовича відповіла на пропозицію руки та серця згодою.

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