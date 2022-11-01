Каньє Вест влаштував скандал на футбольному матчі свого сина

Виявилося, що відомий репер встиг посваритися не лише з Adidas, а й із батьками однокласників свого сина Сейнта

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Каньє Вест, який останнім часом не сходить з перших сторінок таблоїдів через свої скандальні заяви про афроамериканців та євреїв, учинив скандал ще й під час футбольного матчу свого шестирічного сина Сейнта в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Причому Кім Кардаш'ян теж була на матчі, але вона не втручалася у конфлікт.

Каньє Веста зняли, коли він сварився з іншим батьком, жваво жестикулював і явно кричав.

Чим закінчився конфлікт неясно, як і чому він почався. Але після Каньє пішов геть, розмахуючи руками.

[ + – ] Каньє Вест посварився на футбольному матчі свого сина

У п'ятницю Вест провів із журналістами довгу та безладну бесіду. Під час якої він заявив, що коли його капітал зменшився з 2 мільярдів доларів до 500 мільйонів доларів, це було схоже на "коліно на шиї" Джорджа Флойда. Потім він заявив, що "Бог упокорив його за те, що він хвалився своїм багатством".

За останній тиждень кілька брендів та його агентство талантів відмовилися від Веста через його довгий потік антисемітських коментарів.

Кім Кардаш'ян максимально дистанціювалася від колишнього чоловіка, хоч і не забороняє йому бачитися з дітьми. Вона у своєму Instagram публічно засудила ненависницькі висловлювання Каньє та заявила, що вона підтримує "єврейську громаду".

Під час скандалу на футбольному полі вона також була байдужою та стежила за рештою своїх дітей.

Його коментарі та заяви в соцмережах призвели до того, що він втратив сотні мільйонів доларів у ділових угодах та рекламних партнерствах, включаючи GAP, Balenciaga та Adidas, які були виробниками та дистриб'юторами дуже успішної лінії одягу репера та взуттєвого бренду Yeezy. Банківський гігант JP Morgan Chase також відмовився від нього.

Нагадаємо, у 2016 році йому поставили діагноз "біполярний розлад". Але відмовляється приймати якісь препарати, що стабілізують настрій, попри свій діагноз.

Він сказав, що якби лікар переплутав його таблетку, він міг би закінчити як Принц, який помер від випадкового передозування фентанілу, чи Майкл Джексон, який помер від отруєння анестезією.

За даними Forbes, крім іпотечних кредитів, позичок та інших зобов'язань Вест винен близько 100 мільйонів доларів. Але якщо він продовжить розголошувати в соцмережах, він може втратити весь свій статок.