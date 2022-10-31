Після втрачених мільйонів. Каньє Вест попросив вибачення за свої слова

Музикант пригадав, що також належить до когорти темношкірих людей.

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45-річний американський репер Каньє Вест попросив вибачення за свої скандальні висловлювання. Про це пише Rolling Stone.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян пригадав, як образив факт смерті Джорджа Флойда, що породила рух Black Lives Matter. Тоді музикант та бізнесмен зазначав, начебто постраждалий помер від передозування фентанілом, а не від дій поліцейського.

Проте наразі Каньє Вест готовий забрати свої слова назад. Про це він розповів, коли папараці спитали знаменитість про його антисемітські висловлювання.

"Коли я бачу це відео, як чорношкіра людина, це ранить мої почуття. І я знаю, що поліція здійснює напади, і Америка в цілому расистська країна… Коли я поставив під сумнів смерть Джорджа Флойда, це заділо мій народ. Я хочу попросити вибачення. Тому що Бог показав мені, що робить Adidas, що роблять ЗМІ, я знаю, як це — мати коліно на шиї", — зазначив Вест.

[ + – ] Каньє Вест Фото: Getty Images

Скандальний репер через свої висловлювання за день втратив понад півтора мільярда доларів, оскільки спортивна компанія Adidas розірвала контракт з бізнесменом. Таким чином екскоханий Кім Кардаш'ян позбавився статусу мільярдера. Тепер його статки оцінюються у 400 млн доларів.

Нагадаємо, після припинення співпраці з Balenciaga, Adidas та Vogue Каньє Вест став мільйонером, а не мільярдером.

Також Фокус писав про скасування Каньє Веста у відомому Музеї мадам Тюссо.