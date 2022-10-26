Музей мадам Тюссо "скасував" Каньє Веста: що трапилося з восковою копією репера

Воскова постать Веста стояла у музеї сім років.

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Всесвітньо відомий музей воскових постатей мадам Тюссо в Лондоні приєднався до скасування американського репера Каньє Веста і прибрав його фігуру з експозиції, повідомляє Daily Mail.

За інформацією співробітників музею, таке рішення прийняли після того, як низка брендів розірвала з ним відносини через його антисемітський скандал. Зокрема Аdidas, Gap і Balenciaga припинили співпрацю з Каньє, і він випав зі списку мільярдерів Forbes після своїх суперечливих зауважень, зокрема заяв про те, що "рабство – це вибір".

Наразі воскову модель 45-річного репера переміщено до архіву.

[ + – ] Фігура Каньє Веста стояла поряд із восковою копією його колишньої дружини Кім Кардаш'ян Фото: Madame Tussauds

"Фігура Каньє Веста прибрана з виставкового залу до нашого архіву. Кожен профіль у лондонському Музеї мадам Тюссо має своє місце, і ми прислухаємося до думки наших гостей та публіки про те, кого вони очікують побачити", – пояснили в адміністрації.

Воскова копія репера вперше представлена ​​в музеї у 2015 році разом із восковою фігурою його тодішньої дружини Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, Вест вирішив збудувати власні міні-міста з будинками під брендом Yecosystem та продуктовими магазинами по всій території США. Тим часом авторитетне видання Variety закликало "скасувати" Каньє і в музичній індустрії.