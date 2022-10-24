ЗМІ закликали відмовитися від Каньє Веста у музичній індустрії

Антисемітизм, який останнім часом транслює артист, становить серйозну загрозу, вважає один з авторитетних представників музичної індустрії Стів Шнур.

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45-річний американський репер-мільярдер Канте Вест, він же Ye, який 8 жовтня заявив своїм 18 мільйонам передплатників в Instagram, що він "влаштовує аферу 3 проти єврейського народу" і що євреї "грали зі мною і намагалися зачорнити будь-кого, хто виступає проти вашого порядку денного", зіткнувся з досі небаченою відмовою. Спочатку співпрацю з ним розірвали всі модні бренди, а тепер видання Variety закликає викинути його і з музичної індустрії.

Стів Шнур, міжнародний виконавчий директор і президент музичного відділу з музики в Electronic Arts та співзасновник Creative Community for Peace, пише про те, що як єврей спостерігає "фундаментальний розпад загальної людяності", а також зіткнувся зі що раз більшим антисемітизмом у суспільстві, яке продовжує не звертати уваги на такі прояви.

"Недавній документальний фільм Кена Бернса "США і Голокост" прямо ілюструє, як США спочатку не хотіли втручатися в Голокост, навіть коли докази його жахів були публічно розкриті. Найбільше це нагадує нам, що самозаспокоєність схожа на співучасть. Зараз ми бачимо, як наша нація з кожним днем ​​стає все небезпечнішою і роз'єднаною. Ми чуємо ненависницькі висловлювання, що поширюються громадськими діячами на глобальних платформах. Історія може — і часто повторюється — повторюватися. Але чи дозволимо ми наступного разу взяти гору бездіяльності? Як нащадок біженців, багато хто з яких загинув під час Голокосту, я не зазнаю антисемітизму, расизму, невігластва чи ненависті з боку деяких осіб чи організацій, знаменитостей чи політиків, друзів, колег чи незнайомців. І ви не повинні", — закликає він.

[ + – ] Каньє Вест втратив співпрацю з модними домами Фото: tmz

Він наголошує на появі Каньє на Revolt TV "Drink Champs", де той 15 жовтня повторив свої антисемітські висловлювання, а також спростував доведені факти щодо смерті Джорджа Флойда:

"Я не вірю аргументу про те, що психічне захворювання Ye дозволяє публічно демонструвати злоякісну дурість, і я не вірю, що платформи, які йому надали, також не повинні бути звільнені від відповідальності. Відтоді мій гнів тільки посилився, як і мої питання: чому партнери Ye з музичного бізнесу — звукозаписні компанії, видавці, туристичні агенції, торгові компанії тощо — зберігають мовчання? Чи є його бренд настільки цінним, що затьмарює його повідомлення? Невже його слава настільки важлива, що вартує тієї ціни, яку ми всі можемо заплатити? Я не мовчатиму, дозволятиму посланню Ye розсіятися з часом або чекати, поки він не скаже щось ще більш руйнівне в майбутньому".

Водночас Шнур наголосив, що Ye — лише один із найпомітніших діячів, який пропагує антисемітизм і расизм, а сама проблема набагато ширша.

"Від недільних проповідників та білих націоналістів до кампусів коледжів, міських рад і навіть членів Конгресу невігластво та ненависть набирають обертів з кожним днем. Якщо нещодавні заяви Томмі Тубервіля, Нурі Мартінеса чи Дональда Трампа вас не шокували, то що для цього? злитесь і не лякаєтеся, ви не звертаєте уваги", — упевнений автор.

Він наголошує, що творча спільнота несе більшу відповідальність, ніж більшість:

"Наш голос — особливо серед молоді — всюдисущий. Наш вплив глобальний. Ось чому наш час діяти зараз. Ми повинні говорити, чого б це не коштувало. І ми повинні заохочувати наших друзів, сім'ї, колег та керівників робити те саме. Дозвольте мені прояснити: мова йде не про "скасування культури", "пробудження" або будь-яке інше модне слово, що використовується для очорнення емпатії і підриву співчуття. вони повторяться настільки, про яку ми молимося, щоб вони ніколи не досягли знову. Ми не можемо не діяти в страху, мовчанні чи байдужості. Ми не повинні дозволити жахам минулого заразити наше майбутнє".

Нагадаємо, Каньє Веста заблокували в соціальних мережах. Причиною блокування облікових записів музиканта в Instagram і Twitter стали його антисемітські висловлювання. Ми також писали про інший скандал навколо репера та його руху "Життя білих важливе".