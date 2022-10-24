СМИ призвали отменить Канье Уэста в музыкальной индустрии

Антсемитизм, который в последнее время транслирует артист, представляет серьезную угрозу, считает один из авторитетных представителей музыкальной индустрии Стив Шнур.

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45-летний американский рэпер-миллиардер Канте Уэст, он же Ye, который 8 октября заявил своим 18 миллионам подписчиков в Instagram, что он "устраивает аферу 3 против еврейского народа" и что евреи "играли со мной и пытались зачернить любого, кто выступает против вашей повестки дня", столкнулся с доселе невиданной отменой. Сначала сотрудничество с ним разорвали все модные бренды, а теперь издание Variety призывает вышвырнуть его и из музыкальной индустрии.

Стив Шнур, международный исполнительный директор и президент музыкального отдела по музыке в Electronic Arts и соучредитель Creative Community for Peace, пишет о том, что как еврей наблюдает "фундаментальный распад общей человечности", а также столкнулся с возрастающим антисемитизмом в обществе, которое продолжает не обращать внимания на подобные проявления.

"Недавний документальный фильм Кена Бернса "США и Холокост" прямо иллюстрирует, как США изначально не желали вмешиваться в Холокост, даже когда доказательства его ужасов были публично раскрыты. Больше всего это напоминает нам, что самоуспокоенность сродни соучастию. Сейчас мы видим, как наша нация с каждым днем ​​становится все более опасной и разобщенной. Мы слышим ненавистнические высказывания, распространяемые общественными деятелями на глобальных платформах. История может – и часто повторяется – повторяться. Но позволим ли мы в следующий раз возобладать бездействию? Как потомок беженцев, многие из которых погибли во время Холокоста, я не потерплю антисемитизма, расизма, невежества или ненависти со стороны отдельных лиц или организаций, знаменитостей или политиков, друзей, коллег или незнакомцев. И вы не должны", – призывает он.

[ + – ] Канье Уэст потерял сотрудничество с модными домами Фото: tmz

Он делает акцент на появлении Канье на Revolt TV "Drink Champs", где тот 15 октября повторил свои антисемитские высказывания, а также опроверг доказанные факты относительно смерти Джорджа Флойда:

"Я не верю аргументу о том, что психическое заболевание Ye позволяет публично демонстрировать злокачественную глупость, и я не верю, что платформы, которые ему предоставили, также не должны быть освобождены от ответственности. С тех пор мой гнев только усилился, как и мои вопросы: почему партнеры Ye по музыкальному бизнесу – звукозаписывающие компании, издатели, туристические агентства, торговые компании и т. д. – хранят молчание? Является ли его бренд настолько ценным, что затмевает его сообщения? Неужели его слава настолько важна, что стоит той цены, которую мы все можем заплатить? Я не буду молчать, позволять посланию Ye рассеяться со временем или ждать, пока он не скажет что-то еще более разрушительное в будущем. И вы не должны".

При этом Шнур подчеркнул, что Ye – всего лишь один из самых заметных деятелей, который пропагандирует антисемитизм и расизм, сама же проблема гораздо шире.

"От воскресных проповедников и белых националистов до кампусов колледжей, городских советов и даже членов Конгресса невежество и ненависть набирают обороты с каждым днем. Если недавние заявления Томми Тубервилля, Нури Мартинеса или Дональда Трампа вас не шокировали, то что для этого нужно? Если вы не злитесь и не пугаетесь, вы не обращаете внимания", – уверен автор.

Он подчеркивает, что творческое сообщество несет большую ответственность, чем большинство:

"Наш голос – особенно среди молодежи – вездесущ. Наше влияние глобально. Вот почему наше время действовать сейчас. Мы должны говорить, чего бы это ни стоило. И мы должны поощрять наших друзей, семьи, коллег и руководителей делать то же самое. Позвольте мне прояснить: речь идет не об "отмене культуры", "пробуждении" или любом другом модном слове, используемом для очернения эмпатии и подрыва сострадания. Речь идет о том, чтобы остановить расизм, нетерпимость, женоненавистничество, гомофобию и антисемитизм в его следах, прежде чем они повторятся до такой степени, о которой мы молимся, чтобы они никогда не достигли снова. Мы не можем бездействовать в страхе, молчании или равнодушии. Мы не должны позволить ужасам прошлого заразить наше будущее".

Напомним, Канье Уэста заблокировали в социальных сетях. Причиной блокирования аккаунтов музыканта в Instagram и Twitter стали его антисемитские высказывания. Мы также писали о другом скандале вокруг рэпера и его движения "Жизнь белых важна".