"Разжигает ненависть". Канье Уэсту заблокировали аккаунты в соцсетях

Учетные записи музыканта частично ограничены в функционале.

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45-летнего американского рэпера Канье Уэста заблокировали в социальных сетях. Об этом сообщает BBC.

Причиной блокирования аккаунтов музыканта в Instagram и Twitter стали его антисемитские высказывания. Теперь бывший муж Ким Кардашьян не сможет публиковать новые посты, комментировать и отправлять сообщения. В частности, в Instagram удалена часть контента Канье Уэста, которую составляли в основном скриншоты переписок в мессенджерах.

Конфликт американского скандального рэпера и менеджеров социальных платформ заключается в его недавнем высказывании. В переписке с рэпером Шоном Комбсом (Пи Дидди) Канье обвинил его в том, что музыкантом якобы руководят евреи.

"Иисус еврей", — написал рэпер.

[ + – ] Сейчас так выглядит страница Канье Уэста в Instagram

Отметим, что страница Канье Уэста в Instagram полноценно отображается. На нее до сих пор подписаны более 18 млн человек.

На резкие высказывания скандального музыканта ответили представители американского еврейского комитета.

"Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигает ненависть к евреям", — отметили в организации.

После частичной блокировки в Instagram Уэст пришел в Twitter. Рэпер выложил фото с Марком Цукербергом и отметил, что считал разработчика своим другом до блокировки. На твит Канье сразу ответил Илон Маск, поздравив его с возвращением в социальную сеть.

Напомним, Канье Уэста и российскую модель Ирину Шейк заметили за объятиями в Лондоне.

Также Фокус писал о другом скандале вокруг Канье Уэста и его движения "Жизнь белых важна".