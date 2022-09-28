Ирину Шейк заметили в объятиях Канье Уэста (видео)

Летом 2021 стало известно о романе между российской моделью и американским музыкантом.

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36-летнюю российскую модель Ирину Шейк заметили в объятиях ее бывшего бойфренда, 45-летнего американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет Grazia Magazine.

Звездная экс-пара накануне встретилась во время показа новой коллекции Burberry в Лондоне, во время которого дефилировала российская модель, долгое время живущая и работающая в Штатах.

На бэкстейдже модного показа заметили, как Ирина Шейк и Канье Уэст мило обнимались и общались.

[ + – ] Ирина Шейк и Канье Уэст мило обнимались на бэкстейдже показа Burberry

О предполагаемом романе звезды подиумов и бывшего мужа Ким Кардашьян стало известно летом 2021, однако Шейк и Уэст долго не провстречались. После романтических отношений они остались хорошими друзьями.

[ + – ] Канье Уэст в Лондоне

36-летняя модель ранее была замужем за голливудским актером Брэдли Купером, от союза с которым подрастает 4-летняя дочь Леа. А до этого звезда глянцев была женой знаменитого футболиста Криштиану Роналду.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью

Тем временем Канье Уэст в начале 2021 разошелся с теледивой и мамой его детей Ким Кардашьян, однако официально развод они получили почти через год. За этот период у американского рэпера было несколько громких романов, включая актрису Джулию Фокс, 21-летнюю модель Винетрию и полную копию его бывшей жены.

Напомним, Ирина Шейк поддержала свою американскую коллегу Эмили Ратаковски на фоне нового скандала касательно воспитания годовалого сына модели.

Также Фокус писал о новой девушке Канье Уэста.