У Канье Уэста новая возлюбленная (фото)

Избранницей музыканта стала южноафриканская супермодель.

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У 45-летнего американского рэпера Канье Уэста новый роман. Об этом пишет Page Six.

Бывший муж Ким Кардашьян встречается с супермоделью Кэндис Свейнпол. Музыканта и "ангела" Victoria's Secret несколько раз замечали на свиданиях. А источники издания, близкие к скандальному рэперу, утверждают в один голос, что они уже официально встречаются.

Тем временем поклонники Канье Уэста сомневаются в серьезности намерений музыканта, поскольку за последнее время он все активнее меняет своих партнерш.

33-летняя Кэндис Свейнпол — южноафриканская супермодель и лицо рекламного кампейна коллекции Канье Уэста YZY SHDZ YR 3022. Поэтому рэпер и бизнесмен часто публиковал в своих соцсетях снимки модели, что стало первым поводом для слухов о новом романе знаменитости.

[ + – ] Кэндис Свейнпол

До Кэндис Свейнпол 45-летний музыкант встречался с режиссером Джулией Фокс, российской моделью Ириной Шейк, юной американской моделью Винетрией, копией своей бывшей супруги и так дальше.

С Ким Кардашьян Канье Уэст разошелся в начале 2021, однако официально оформить развод удалось только через год.

[ + – ] Одна из девушек Канье Уэста

Напомним, канадский певец Джастин Бибер надел на свидание со своей женой футболку с лицом Канье Уэста.

Также Фокус писал о личной переписке Канье Уэста и Ким Кардашьян, которую выложил в свободный доступ сам рэпер.