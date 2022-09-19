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Стиль жизни

У Канье Уэста новая возлюбленная (фото)

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Фото: Getty Images | Канье Уэст

Избранницей музыканта стала южноафриканская супермодель.

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У 45-летнего американского рэпера Канье Уэста новый роман. Об этом пишет Page Six.

Бывший муж Ким Кардашьян встречается с супермоделью Кэндис Свейнпол. Музыканта и "ангела" Victoria's Secret несколько раз замечали на свиданиях. А источники издания, близкие к скандальному рэперу, утверждают в один голос, что они уже официально встречаются.

Тем временем поклонники Канье Уэста сомневаются в серьезности намерений музыканта, поскольку за последнее время он все активнее меняет своих партнерш.

33-летняя Кэндис Свейнпол — южноафриканская супермодель и лицо рекламного кампейна коллекции Канье Уэста YZY SHDZ YR 3022. Поэтому рэпер и бизнесмен часто публиковал в своих соцсетях снимки модели, что стало первым поводом для слухов о новом романе знаменитости.

Кэндис Свейнпол

До Кэндис Свейнпол 45-летний музыкант встречался с режиссером Джулией Фокс, российской моделью Ириной Шейк, юной американской моделью Винетрией, копией своей бывшей супруги и так дальше.

С Ким Кардашьян Канье Уэст разошелся в начале 2021, однако официально оформить развод удалось только через год.

Одна из девушек Канье Уэста Fullscreen
Одна из девушек Канье Уэста

Напомним, канадский певец Джастин Бибер надел на свидание со своей женой футболку с лицом Канье Уэста.

Также Фокус писал о личной переписке Канье Уэста и Ким Кардашьян, которую выложил в свободный доступ сам рэпер.