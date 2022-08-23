Джастин Бибер надел на свидание с Хейли футболку с Канье Уэстом (фото)

Звездные супруги часто демонстрируют стильные образы во время своих свиданий.

Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер накануне отправились на свидание. Об этом пишет Daily Mail.

Звездных супругов "поймали" папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. 25-летняя дочь актриса Стивена Болдуина выбрала для августовского свидания образ в пастельных цветах, состоявший из трендовых брюк карго от Dion Lee и серого топа Dior. В качестве аксессуаров для лука модель добавила розовые очки и многочисленные браслеты.

Тем временем 28-летний Джастин соединил белый лонгслив и черную футболку с изображением американского рэпера Канье Уэста. К аутфиту певец прибавил объемные брюки бледно-желтого оттенка и белую бейсболку.

[ + – ] Хейли и Джастин Бибер на свидании в Лос-Анджелесе

Звездная пара официально скрепила свой союз в сентябре 2018. Однако детей за четыре года брака у Джастина и Хейли до сих пор нет.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер с племянником

В 2022 звездные супруги пережили несколько переломных моментов. Сначала у 25-летней Хейли диагностировали инсульт и провели ей операцию на сердце в быстром порядке. Впоследствии у самого Джастина парализовало часть лица. А через некоторое время на новый косметический бренд модели подали в суд из-за плагиата названия.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер продемонстрировали удачные образы для летнего свидания 2022.

Также Фокус писал о секрете идеальных отношений Джастина и Хейли Бибер.