Джастін Бібер надягнув на побачення з Гейлі футболку з Каньє Вестом (фото)

Зіркове подружжя часто демонструє стильні образи під час своїх побачень.

Канадський співак Джастін Бібер та американська модель Гейлі Бібер відправились на побачення. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя "зловили" папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом. 25-річна донька акторка Стівена Болдвіна обрала для серпневого побачення образ у пастельних кольорах, який складався з трендових штанів карго від Dion Lee та сірого топу Dior. Як аксесуари до луку модель додала рожеві окуляри та численні браслети.

Тим часом 28-річний Джастін поєднав білий лонгслів та чорну футболку із зображенням американського репера Каньє Веста. До аутфіту співак додав об'ємні штани блідо-жовтого відтінку та білу бейсболку.

[ + – ] Гейлі та Джастін Бібер на побаченні у Лос-Анджелесі

Зіркова пара офіційно скріпила свій союз у вересні 2018. Проте дітей за чотири роки шлюбу у Джастіна та Гейлі досі немає.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер з племінником

У 2022 зіркове подружжя пережило кілька переломних моментів. Спочатку в 25-річної Гейлі діагностували інсульт та провели їй операцію на серці у швидкому порядку. Згодом у самого Джастіна паралізувало частину обличчя. А через деякий час на новостворений косметичний бренд моделі подали до суду на плагіат назви.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер продемонстрували вдалі образи для літнього побачення 2022.

Також Фокус писав про секрет ідеальних стосунків Джастіна та Гейлі Бібер.