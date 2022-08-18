Гейлі Бібер розкрила секрет щасливих стосунків з Джастіном Бібером

Зіркова пара святкує четверту річницю життя в офіційному шлюбі.

25-річна американська модель Гейлі Бібер розкрила секрет щасливого шлюбу з канадським співаком Джастіном Бібером. Про це пише Harper's Bazaar.

Зірка подіумів та донька американського актора Стівена Болдвіна прикрасила обкладинку свіжого випуску глянцю та поговорила з журналістами видання. Зокрема Гейлі розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Джастіном Бібером та зізналася, що завжди сумує за ним.

"Він та людина, до якої я хочу повертатися. Я можу полетіти кудись і піти працювати, але мені не терпиться повернутися та потусуватися з ним", — зазначила 25-річна модель.

[ + – ] Гейлі Бібер на обкладинці Harper's Bazaar

Головним секретом щасливого шлюбу Бібер вважає ретельну роботу над стосунками.

"Я відчуваю, що це завдяки зусиллям, докладеним з двох сторін. Зрештою, він мій найкращий друг, проте нам усе ще доводиться багато працювати", — зізналася юна модель.

[ + – ] Джастін Бібер та Гейлі Бібер на Met Gala Фото: Getty Images

Канадський співак та американська модель одружилися у 2018 році за кілька місяців після розставання Бібера зі співачкою Селеною Гомес. Про неї досі не забувають фанати експари, тому часто нагадують у коментарях для Гейлі, що "Джастін обов'язково до Селени повернеться". Одного разу модель прямо звернулася до своїх хейтерів та попросила залишити її в покої.

Попри все, Гейлі та Джастін святкують у 2022 4-ту річницю свого одруження та часто демонструють теплі почуття одне до одного на публіці та в соцмережах.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала ідеальний купальник для кінця літа 2022.

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