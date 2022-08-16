Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний купальник для серпня 2022 (фото)

Знаменитість показала ще й кілька цікавих образів для теплих пір року.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний купальник для закінчення літа 2022. Фото та відео вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з десятками мільйонів підписників.

Серед семи стильних літніх луків моделі підписники звернули особливу увагу на купальник, у якому дружина Джастіна Бібера проводила водні процедури серед природи.

[ + – ] Гейлі Бібер

Зірка подіумів приміряла світло-шоколадний купальник на зав'язках, який ідеально підкреслив фігуру американської моделі. Радимо звернути увагу на такі моделі та кольори купальників, адже залишилося повноцінних два тижні літа 2022, проте і в холодні пори року можна вибратися в теплі краї чи відвідати місцеві басейни.

"7 країн. Багато смачної їжі. Багато сміху. І багато часових поясів", — підписала публікацію донька Стівена Болдвіна.

[ + – ] Гейлі Бібер

"Вау, виглядає неперевершено", "як завжди, богиня", — пишуть фоловери американської зірки подіумів.

Нагадаємо, що можна надягнути на весілля подружки влітку та восени 2022, на думку Гейлі Бібер.

Також Фокус писав про скандал навколо косметичного бренду Гейлі Бібер. Модель тільки запустила власну лінійку доглядової косметики, як її звинуватили у плагіаті.