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Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальный купальник для августа 2022 (фото)

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Фото: haileybieber | Хейли Бибер

Знаменитость также показала несколько интересных образов для жарких дней уходящего сезона.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный купальник для окончания лета 2022. Фото и видео она поделилась на своей Instagram-странице с десятками миллионов подписчиков.

Среди семи стильных летних луков модели подписчики обратили особое внимание на купальник, в котором жена Джастина Бибер проводила водные процедуры среди природы.

Хейли Бибер

Звезда подиумов примерила светло-шоколадный купальник на завязках, идеально подчеркнувший фигуру американской модели. Советуем обратить внимание на такие модели и цвета купальников, ведь осталось полноценных две недели лета 2022, однако и в холодное время года можно выбраться в теплые края или посетить местные бассейны.

"7 стран. Много вкусной пищи. Много смеха. И много часовых поясов", — подписала публикацию дочь Стивена Болдуина.

Хейли Бибер
Хейли Бибер

"Вау, выглядит неотразимо", "как всегда, богиня", — пишут фолловеры американской звезды подиумов.

Напомним, что можно надеть на свадьбу подружки летом и осенью 2022, по мнению Хейли Бибер.

Также Фокус писал о скандале вокруг косметического бренда Хейли Бибер. Модель только запустила собственную линейку косметики, как ее обвинили в плагиате.