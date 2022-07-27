Хейли Бибер выигрывает суд касательно своего косметического бренда

Знаменитость ранее была обвинена в плагиате.

25-летняя американская модель Хейли Бибер побеждает в суде касательно своего косметического бренда. Об этом пишет Page Six.

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Летом 2022 жена Джастина Бибера запустила веганский бренд косметики для ухода Rhode. Однако практически сразу получила судебный иск из-за плагиата названия и дизайна марки. Компания Rhode NYC обвинила бренд Хейли в полном копировании.

Накануне стало известно, что присяжные суда дали 25-летней бизнесвумен разрешение на продвижение рекламного кампейна своего нового бренда. Однако сам судебный процесс еще не окончен.

"Мы удовлетворены постановлением суда об отклонении ходатайства истца о приостановлении продвижения косметического бренда Хейли Бибер", — отметил адвокат дочери Стивена Болдуина.

[ + – ] Хейли Бибер запустила свой собственный бренд косметики

Звезда подиумов активно продвигает свой бренд в соцсетях с миллионной аудиторией. Она часто делится фото и видео использования продуктов линейки и демонстрирует свое лицо без макияжа, призывая фанаток уделять больше внимания косметике для ухода, а не декоративной.

Напомним, Хейли Бибер показала, что надеть на свадьбу своей подружки летом 2022.

Также Фокус писал о новом оттенке маникюра, который накануне запатентовала Хейли Бибер.