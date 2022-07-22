Хейли Бибер запатентовала оттенок маникюра, который свел с ума ее поклонников

Это особый цвет лака с жемчужным оттенком

25-летняя модель Хейли Бибер уже давно является иконой стиля и инфлюэнсером в мире моды. На днях она запатентовала цвет маникюра, который придумала вместе со своим мастером по нейл-арту.

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Своему мастеру она верна уже несколько лет. Они вместе подобрали форму ногтей, которой Хейли не изменяет уже много лет: миндалевидную с заостренным кончиком, а потом и идеальный оттенок, который подходит для модных фотосессий, светских выходов и обычной прогулки.

[ + – ] Жемчужный оттенок лака, запатентованный Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

В TlkTok, где у Хейли девять миллионов подписчиков, даже придумали новый хештег, посвященный маникюру Хейли. На днях она опубликовала видео в котором показывает, как добиться нужного оттенка.

Следует использовать базу OPI GelColor Stay Classic Base. Затем нанести один слой цвета Funny Bunny лака той же фирмы. Сверху добавить слой Stay Shiny Top Coat, а после OPI Chrome Effects оттенка Tin Man Can для того самого глянцевого эффекта.

[ + – ] Видеоурок от Хейли Бибер

В итоге получается жемчужный нюдовый оттенок, который идеально смотрится на длинных ногтях и зрительно удлиняет пальцы.

Узнав о том, что компания OPI, по слухам, собирается создать лак, максимально напоминающий цвет ногтей Хейли, она вместе со своим мастером приняла решение его запатентовать.

Маникюрные салоны уже давно делают маникюр "как у Хейли", теперь, с подробным видеоуроком это будет, конечно, проще.