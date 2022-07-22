Гейлі Бібер запатентувала відтінок манікюру, який звів із розуму її шанувальників

Це особливий колір лаку з перлинним відтінком.

25-річна модель Гейлі Бібер уже давно є іконою стилю та інфлюенсеркою у світі моди. Днями вона запатентувала колір манікюру, який вигадала разом зі своїм майстром із нейл-арту.

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Своєму майстру вона вірна вже кілька років. Вони разом підібрали форму нігтів, якій Гейлі не зраджує уже багато років: мигдалеподібну із загостреним кінчиком, а потім й ідеальний відтінок, який підходить для модних фотосесій, світських виходів і звичайної прогулянки.

[ + – ] Перлинний відтінок лаку, запатентований Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

У TlkTok, де в Гейлі дев'ять мільйонів підписників, навіть вигадали новий хештег, присвячений манікюру Гейлі. Днями вона опублікувала відео в якому показує, як досягти потрібного відтінку.

Потрібно використовувати базу OPI GelColor Stay Classic Base. Потім нанести один шар кольору Funny Bunny лаку тієї самої фірми. Зверху додати шар Stay Shiny Top Coat, а після OPI Chrome Effects відтінку Tin Man Can для того самого глянсового ефекту.

[ + – ] Відеоурок від Гейлі Бібер

Зрештою виходить перлинний відтінок нюду, який ідеально виглядає на довгих нігтях і візуально подовжує пальці.

Дізнавшись про те, що компанія OPI, за чутками, збирається створити лак, що максимально нагадує колір нігтів Гейлі, вона разом зі своїм майстром вирішила його запатентувати.

Манікюрні салони вже давно роблять манікюр "як у Гейлі", тепер із докладним відеоуроком це буде, звичайно, простіше.