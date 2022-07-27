Гейлі Бібер виграє суд щодо свого косметичного бренду

Знаменитість раніше звинуватили у плагіаті.

25-річна американська модель Гейлі Бібер перемагає в суді шодо свого косметичного бренду. Про це пише Page Six.

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Влітку 2022 дружина Джастіна Бібера запустила веганський бренд доглядової косметики Rhode. Проте практично одразу отримала судовий позов щодо плагіату назви та дизайну марки. Компанія Rhode NYC звинуватила бренд Гейлі у повному копіюванні.

Напередодні стало відомо, що присяжні суду дали 25-річній бізнесвумен дозвіл на просування рекламного кампейну свого нового бренду. Проте сам судовий процес ще не закінчений.

"Ми задоволені ухвалою суду про відхилення клопотання позивача про призупинення просування косметичного бренду Гейлі Бібер", — зазначив адвокат доньки Стівена Болдвіна.

[ + – ] Гейлі Бібер запустила свій власний бренд косметики

Зірка подіумів активно просуває свій бренд у соцмережах з мільйонною аудиторією. Вона часто ділиться фото та відео використання продуктів лінійки та демонструє своє обличчя без макіяжу, закликаючи фанаток приділяти більше уваги саме доглядовій косметиці, а не декоративній.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, що надягнути на весілля своєї подружки влітку 2022.

Також Фокус писав про новий відтінок манікюру, який напередодні запатентувала Гейлі Бібер.