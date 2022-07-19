Гейлі Бібер показала, що надягнути на весілля подружки (фото)

Зіркове подружжя Гейлі та Джастін Бібер відправилися на весілля близьких друзів.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ подружки нареченої на весілля влітку 2022. Знімками в новому аутфіті зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Для важливої події дружина Джастіна Бібера обрала атласну приталену сукню оливкового відтінку з колекції Versace. На ногах зірки були туфлі-човники.

Як аксесуари до образу подружки нареченої модель додала масивні сережки Tiffany & Co. з діамантами. Волосся Гейлі зібрала в охайний пучок, а на її обличчі візажисти зробили елегантний вечірній макіяж.

[ + – ] Образ Гейлі Бібер на весілля подружки

"люблю момент авокадо 🥑", — підписала серію кадрів 25-річна модель.

Тим часом канадський співак Джастін Бібер з'явився на весіллі близьких друзів у класичному чорному костюмі та білій сорочці, доповнивши образ чорними сонцезахисними окулярами.

"Люблю тебе, крихітко", — підписав фото з дружиною Джастін.

[ + – ] Гейлі та Джастін Бібер на весіллі друзів

Нещодавно співаку діагностували важку хворобу — синдром Рамсея-Ханта, через що в Бібера паралізувало частину обличчя. Проте, судячи з його останніх появ на публіці, музиканту стало набагато легше.

Нагадаємо, хворий Джастін Бібер вперше з'явився на публіці після звістки про хворобу.

Також Фокус писав про ідеальні пляжні образи 2022 від подружжя Гейлі та Джастіна Бібера. Зіркова пара відправилася на відпочинок задля реабілітації та покращення здоров'я артиста.