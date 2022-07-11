Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний пляжний образ на літо 2022 (фото)

Знаменитість провела час на пляжі зі своїм чоловіком Джастіном Бібером.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний пляжний образ на літо 2022. Про це пише Harper's Bazaar.

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Донька Стівена Болдвіна відправилася на узбережжя Айдахо разом зі своїм чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером.

Гейлі продемонструвала стильний пляжний монолук у синьому відтінку. Бізнесвумен обрала для виходу бікіні та широкі штани карго Motel Rocks. Згодом дружина Джастіна Бібера додала до свого літнього аутфіту базовий топ, білу сорочку oversize. Як аксесуари до свого образу вона додала яскраву синю панамку Memorial Day, чорні сонцезахисні окуляри та численні аксесуари.

На такий образ точно варто звернути увагу, адже він одночасно є стильним та комфортним, адже допоможе захистити вашу шкіру від негативного впливу сонця у спекотні літні дні.

[ + – ] Гейлі та Джастін Бібер на пляжі в Айдахо

Тим часом супутник моделі обрав для відпочинку шорти для плавання в лимонному відтінку, додавши до аутфіту трендові масивні білі окуляри та бейсболку.

Наразі музикант відновлюється після важкої хвороби, адже напередодні Біберу діагностували синдром Рамсея-Ханта, внаслідок чого в нього паралізувало частину обличчя. Проте згодом зіркова пара повідомила своїм фанатам, що Джастіну стало легше і він одужує.

[ + – ] Образи Гейлі Бібер

Гейлі Бібер часто демонструє стильні та трендові образи, які хочеться повторювати та надихатися ними.

Нагадаємо, 25-річна Гейлі Бібер показала найяскравішу сукню літа 2022, яка зробить з будь-якої дівчинки справжню Барбі.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи для літнього побачення, які продемонстрували на прогулянці Гейлі та Джастін Бібер.