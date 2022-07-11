Хейли Бибер продемонстрировала идеальный пляжный образ на лето 2022 (фото)

Знаменитость провела время на пляже со своим мужем Джастином Бибером.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный пляжный образ на лето 2022. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Дочь Стивена Болдвина отправилась на побережье Айдахо вместе со своим мужем, канадским певцом Джастином Бибером.

Хейли продемонстрировала стильный пляжный монолук в синем оттенке. Бизнесвумен выбрала для выхода бикини и широкие брюки карго Motel Rocks. Впоследствии жена Джастина Бибера добавила к своему летнему аутфиту базовый топ и белую рубашку oversize. В качестве аксессуаров к своему образу она добавила яркую синюю панамку Memorial Day, черные очки и многочисленные браслеты и подвеску.

На такой образ точно стоит обратить внимание, ведь он одновременно стильный и комфортный, так как поможет защитить вашу кожу от негативного воздействия солнца в жаркие летние дни.

[ + – ] Хейли и Джастин Бибер на пляже в Айдахо

Тем временем, спутник модели выбрал для отдыха шорты для плавания в лимонном оттенке, добавив к аутфиту трендовые массивные белые очки и бейсболку.

Музыкант восстанавливается после тяжелой болезни, ведь накануне Биберу диагностировали синдром Рамсея-Ханта, в результате чего у него парализовало часть лица. Однако впоследствии звездная пара сообщила своим фанатам, что Джастину стало легче и он поправляется.

[ + – ] Образы Хейли Бибер

Хейли Бибер часто показывает стильные и трендовые образы, которые хочется повторять и вдохновляться ими.

Напомним, 25-летняя Хейли Бибер показала самое яркое платье лета 2022, которое сделает из любой девочки настоящую Барби.

Также Фокус писал об идеальных парных образах для летнего свидания, которые продемонстрировали на прогулке Хейли и Джастин Бибер.