Хейли и Джастин Бибер продемонстрировали идеальные образы для летнего свидания (фото)

Модель и певец сходили вместе в церковь.

Звездные супруги Хейли и Джастин Бибер показали, в чем ходить на свидание летом 2022. Об этом пишет Page Six.

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25-летняя модель и ее муж сходили на службу в церковь в довольно дерзких образах. Дочь Стивена Болдуина выбрала для выхода ультракороткие джинсовые шорты и белый базовый топ. Дополнила образ черная байкерская косуха. Волосы Хейли оставила распущенными. А в качестве аксессуаров к аутфиту добавила черные солнцезащитные очки и массивные серьги. На ногах звезды подиумов были черные кроссовки с белыми носками.

Канадский музыкант Джастин Бибер надел объемное черное худи и серые джоггеры, дополнив образ серебристыми очками, бейсболкой и подвеской на шее.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер сходили вместе в церковь

Джастин и Хейли заключили брак в сентябре 2018 через несколько месяцев после расставания музыканта с певицей Селеной Гомес. Многие поклонники до сих пор не верят в искренность чувств между супругами, однако Джастин и Хейли регулярно демонстрируют любовь на публике и в соцсетях.

Напомним, накануне 28-летний Джастин Бибер сообщил своим поклонникам о тяжелой болезни. Артисту парализовало часть лица из-за синдрома Рамсея-Ханта. 25-летняя модель поддержала своего возлюбленного в сложную минуту.

Также Фокус писал о романтическом отдыхе Хейли и Джастина на яхте в Мексике.