Жена Джастина Бибера рассказала, как чувствует себя певец после паралича лица

Артисту поставили диагноз тяжелой болезни.

25-летняя американская модель Хейли Бибер рассказала, как себя чувствует ее муж, 28-летний канадский певец Джастин Бибер после паралича лица. Об этом пишет Elle.

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Дочь актера Стивена Болдвина посетила шоу Good Morning America, в котором продвигала новую линейку своего косметического бренда Rhode. В частности, в программе звезда подиумов призналась, как чувствует себя Джастин Бибер после синдрома Рамсея-Ханта.

Хейли рассказала, что певцу уже гораздо лучше.

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"У него все хорошо. Он чувствует себя гораздо лучше. Очевидно, это была просто очень страшная ситуация. Я благодарна за то, что ему уже лучше", — откровенно рассказала жена артиста, добавив, что они с мужем получили много хороших пожеланий от своей многомиллионной аудитории

"Это было потрясающе", — отметила 25-летняя Бибер, котороя сама весной 2022 перенесла тяжелые испытания относительно своего здоровья. Модели диагностировали микроинсульт и делали операцию на сердце.

Напомним, у Джастина Бибера парализовало часть лица, из-за чего музыкант был вынужден переносить ряд своих концертов. Певцу поставили диагноз – синдром Рамсея-Ханта (форма опоясывающего герпеса, из-за которого можно потерять слух).

Также Фокус писал о высказывании бывшей девушки Джастина Бибера по поводу их отношений. Певица Селена Гомес откровенно рассказала о своей жизни и переживаниях после расставания со своей первой любовью.