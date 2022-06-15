"Это действительно было тяжело". Селена Гомес рассказала о расставании с Джастином Бибером

Пара познакомилась в 2010 году, а в 2018 окончательно разорвала свои отношения.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес откровенно рассказала о расставании со своим бывшим бойфрендом, певцом Джастином Бибером. Об этом пишет Glamour.

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Знаменитость отметила, что гордится собой и тем, что ей удалось разорвать отношения с музыкантом.

"Это позволило мне стать личностью, которая не терпит ерунды или неуважения к себе", — отметила 29-летняя Селена, которая в 2018 году тяжело пережила разрыв с Бибером. Певица перенесла нервный срыв и была госпитализирована в больницу.

[ + – ] Селена Гомес и Джастин Бибер познакомились в 2010 году

Гомес призналась, что расставание ей далось с трудом и в некоторой степени она не знала, как жить дальше и что делать со своей карьерой.

"А потом начались мои проблемы со здоровьем... Это действительно было тяжело", — рассказала знаменитость.

В частности, Селена добавила, что пока не готова к новым романтическим отношениям, а ее партнер должен полностью ей подходить, так что пока певице не будет вполне комфортно с кем-то, она будет оставаться сама.

Отметим, что одна из самых ярких пар мира шоу-бизнеса познакомилась в 2010 году, когда обоим было меньше 18 лет. Почти 8 лет их отношения переживали разные этапы и статусы.

После нескольких расставаний в 2018 году Селена и Джастин окончательно разорвали свой роман. А через несколько месяцев после этого певец женился на модели Хейли Болдуин.

[ + – ] Джастин Бибер с женой Хейли Фото: Instagram haileybieber

Фанаты пары до сих пор не верят в подлинность чувств Бибера к своей законной жене. Они часто комментируют публикации Хейли с напоминанием, что "Джастин и Селена все еще будут вместе", а на ежегодном балу Института костюма Met Gala начали выкрикивать подобные месседжи вживую, из-за чего модель назвала это мероприятие "проклятым местом".

Напомним, Селена Гомес призналась, как борется с последствиями психического заболевания.

Также Фокус писал о тяжелой болезни 28-летнего Джастина Бибера. У певца парализовало часть лица.