Селена Гомес рассказала о последствиях психического заболевания

Иногда у певицы нет сил даже встать с кровати

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес в очередной раз заговорила о своих проблемах с ментальным здоровьем. Еще в прошлом 2020 году у нее диагностировали психическое расстройство. А в 2018 году звезду госпитализировали в психбольницу из-за нервного срыва. Стоит отметить, что до этого у нее обнаружили красную волчанку и проводили операцию по пересадке почки. Это заставило Селену начать более тщательно беспокоиться о себе и своем здоровье, больше времени отдыхать. Однако болезнь все еще проявляет себя время от времени и не дает артистке вернуться к предыдущему темпу жизни.

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В Instagram певица призналась, что иногда у нее нет сил даже встать с постели и заниматься повседневными делами, однако она заставляет себя подниматься и двигаться вперед.

[ + – ] Селена Гомес о проблемах с ментальным здоровьем

"Иногда мне трудно выполнять эти простые правила, такое случается. Иногда мне трудно встать с постели, после того как я проснусь. Обычно помогает то, что я могу дотянуться до телефона и позвонить кому-то. Также помогают тренировки. В последнее время я полюбила бокс: он лишает негативной энергии" — отметила Селена о влиянии психического расстройства на ее повседневную жизнь.

В связи с этим, осенью 2021 года Селена Гомес вместе со своей мамой Мэнди Тифи запустила специальную платформу WonderMind, где смогут получить помощь люди с психическими расстройствами и другими ментальными нарушениями. На сайте WonderMind будут представлены советы психологов, специальные подкасты и эссе для помощи людям, которые не знают, как жить и бороться дальше.

[ + – ] Команда WonderMind. В частности, Селена Гомес и ее мама Мэнди Тифи

Следует отметить, что певица занимается благотворительной деятельностью давно. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2009 году стала самым молодым членом фонда за всю его историю.

Напомним, Селена Гомес вместе с Беллой Хадид, Карой Делевинь и другими знаменитостями весной 2021 выступили в поддержку женщин-трансгендеров. Они призвали предоставить равные права на образование, трудоустройство, получение медицинской помощи трансгендерным женщинам и требовали прекратить насилие в отношении них.

Ранее мы сообщали, что в марте 2021 года Селена Гомес объявила о планах завершить свою музыкальную карьеру.