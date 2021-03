"Сложно продолжать": певица Селена Гомес заявила о скором завершении карьеры (видео)

28-летняя артистка призналась, что не собирается всю жизнь заниматься музыкой.

Известная американская певица Селена Гомес вскоре намерена завершить музыкальную карьеру. Об этом она сообщила в интервью для Vogue.

"Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?" – порассуждала Гомес.

Она отметила, что своей лучшей композицией считает Lose You to Love Me, но, по ее словам, от этой песни в восторге далеко не все.

"Многим нравится моя музыка, и за это я им благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет совсем другим", – заявила Гомес.

Она добавила, что этот альбом будет ее последней попыткой изменить свой музыкальный стиль.

С 2009 года Гомес была вокалисткой поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene. В 2012 году коллектив объявил о перерыве в карьере, и Гомес начала сольную карьеру. Она записала уже три сольных пластинки

Селена занимается благотворительной деятельностью. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ, став в 2009 году самым юным членом фонда за всю его историю.

В 2018 году Гомес была госпитализирована в психиатрическую больницу после эмоционального срыва. В 2020 году Селена Гомес стала человеком года по версии журнала People.