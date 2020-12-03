Селена Гомес стала человеком года по версии журнала People

Певица поделилась радостными новостями в социальных сетях

Редакторы издания, при выборе персоналий, брали за основу не только на достижениях девушки в области ее прямой творческой деятельности (в начале 2020-го она представила свой третий альбом Rare), но и на ее общественной позиции и мнении по ряду вопросов, которые, впрочем, не имеют к творчеству никакого отношения. Певица заняла определенную политическую позицию во время летних беспорядков в США летом 2020 года. На время активной фазы протестных активностей, селена Гомес отдала свой аккаунт в пользование Алисии Гарзе — активистке антирасистского движения. О своей победе на премии Селена Гомес объявила в своем Instagram

Также, редакторы издания отметили откровенность знаменитости, с которой она публично обсуждала детали своих психологических проблем и рассказывала о своих многочисленных депрессиях, во время которых не находила сил даже встать с кровати. Кроме того, певица представила линию косметики Rare Beauty.

"Я не думаю, что запуск Rare Beauty был возможен три или четыре года назад. Только теперь я понимаю, каково это — находиться по ту сторону, сравнивать себя с кем-то и пытаться выглядеть так или иначе, чтобы вписаться в общество. Справедливо будет сказать, что я на 1 000% понимаю проблемы своих клиентов. Это нелегко для всех нас, и я хочу, чтобы люди просто знали, что не одиноки в своих проблемах",— рассказала Селена Гомес в новом интервью издfнию People.