"Складно продовжувати": співачка Селена Гомес заявила про швидке завершення кар'єри (відео)

28-річна артистка зізналася, що не збирається все життя займатися музикою.

Відома американська співачка Селена Гомес незабаром має намір завершити музичну кар'єру. Про це вона повідомила в інтерв'ю для Vogue.

"Складно продовжувати займатися цим, коли тебе не сприймають всерйоз. Іноді я думаю: а в чому сенс? Чому я продовжую?" — поміркувала Гомес.

Вона зазначила, що своєю найкращою композицією вважає Lose You to Love Me, але, за її словами, від цієї пісні в захваті далеко не всі.

"Багатьом подобається моя музика, і за це я їм вдячна, через це я продовжую, але, думаю, наступний альбом буде зовсім іншим", — заявила Гомес.

Вона додала, що цей альбом буде її останньою спробою змінити свій музичний стиль.

З 2009 року Гомес була вокалісткою поп-рок-групи Selena Gomez & the Scene. У 2012 році колектив оголосив про перерву в кар'єрі, і Гомес почала сольну кар'єру. Вона записала вже три сольних альбоми.

Селена займається благодійною діяльністю. Вона є послом доброї волі ЮНІСЕФ, ставши у 2009 році наймолодшим членом фонду за всю його історію.

У 2018 році Гомес була госпіталізована в психіатричну лікарню після емоційного зриву. У 2020 році Селена Гомес стала людиною року за версією журналу People.