Шик, гламур і діаманти: топ 5 образів премії Women in Hollywood (фото, відео)

Більшість гостей церемонії обрали вбрання від Ralph Lauren, який був партнером вечора.

Декілька знакових жінок зі світу кіно, телебачення, музики і не тільки сяяла на святкуванні ELLE 2024 Women in Hollywood, що відбулося в розкішному готелі Four Seasons Hotel Los Angeles у Беверлі-Гіллз. Цього року ELLE вшановував дев'ять видатних жінок, чий творчий і культурний внесок справив незабутній вплив на культуру. Серед нагороджених були Даніель Дедвайлер, Карла Софія Гаскон, Селена Гомес, Майкі Медісон, Демі Мур, Джуліанна Мур, Сірша Ронан, Зої Салдана і Тільда Свінтон. Знаменитості сяяли на червоній доріжці в розкішних дизайнерських вбраннях, і Фокус вибрав п'ять найцікавіших з них.

Демі Мур

62-річна Демі Мур відвідала захід ELLE у сліпучій відвертій обтислій вечірній сукні без рукавів із халтер-комірцем від Ralph Lauren. Вбрання нагадувало диско-куля, а золотий колір робив його ще більш гламурним.

Вбрання підкреслювало струнку фігуру зірки, демонструючи її вигини. Демі доповнила сукню босоніжками на підборах бронзового кольору, завершивши гламурний образ відповідними сережками від Mateo і каблучками від Djula і Kallati. Над стилем зірки попрацював Бред Горескі.

Демі Мур

Єва Лонгорія

49-річна Єва Лонгорія, зірка "Відчайдушних домогосподарок" одягла блискуче золотисте вбрання від Ralph Lauren з колекції готового одягу осінь/зима 2024 року. Асиметрична сукня мала одну бретельку, залишаючи інше плече відкритим. Матеріал спускався нижче від руки актриси і перетинав її лопатки. Нижня частина її спини була відкрита.

Сукня Лонгорії здавалася зшитою з тканини в стилі кольчуги, яка була вдягнена поверх комбінації, що доходила до її колін, і нагадувала відомі образи, як-от сукня для вечірки з нагоди 21-го дня народження Періс Гілтон, — тільки із більш суворим нахилом у стилі black tie. Уздовж ліфа матеріал був злегка зібраний на один бік, створюючи складки в стилі сонячних променів, які розходилися по її животу. Вбрання доповнював невеликий шлейф.

Лонгорія не стала виділятися коштовностями, надівши кілька квадратних сережок і одну велику ефектну каблучку, обидві в ніжному шампанському золоті, яке відповідало кольору її сукні.

Єва Логнорія

Кемерон Діас

Кемерон Діас, яка повертається в кіно після 10-річної перерви, сяяла на заході в чорному ансамблі. Вона не стала обирати вечірню сукню, зупинившись на дуже елегантному і жіночному образі від Ralph Lauren, який став одним з партнерів церемонії. 52-річна акторка одягла чорний обтислий топ з довгими рукавами, розшитий паєтками, у поєднанні з чорною спідницею-трапецією, чорними капроновими колготками та відповідними туфлями-човниками, а її фірмове світле волосся було укладене м'якими хвилями. Яскравий акцент було додано за допомогою червоної помади.

Кемерон Діас Фото: Getty Images

Джуліанна Мур

63-річна оскароносна Джуліанна Мур, яка отримала нагороду на церемонії, вийшла на килимову доріжку в червоній сукні до підлоги з довгими рукавами, доповнивши образ діамантовими прикрасами. Її вбрання виглядало одночасно скромно і розкішно, а блиск каменів робив його ще яскравішим. Знаменитість підкреслила риси обличчя елегантним макіяжем і залишила своє волосся розпущеним.

Джуліанна Мур і Тільда Свінтон

Селена Гомес

32-річна співачка і актриса Селена Гомес, як і багато її колег, віддала перевагу ансамблю від Ralph Lauren, вибравши чорний комбінезон, прикрашений невеликими квадратними чорними заклепками по всьому тілу. Аплікації переливалися на світлі, створюючи ілюзію паєток. Зверху комбінезон мав вигляд двобортного піджака, бо мав виріз-обгортку з гострими шовковистими лацканами. Пояс також розділяв верх струмливих розкльошених штанів, як вбудований пояс.

Образ зірки, над яким працювала стилістка Ерін Волш, завершували сережки-кільця, вкриті діамантами, і великі діамантові коктейльні каблучки.

Селена Гомес

Раніше Фокус писав, що Демі Мур вийшла на червону доріжку в міні.