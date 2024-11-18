62-річна Демі Мур вийшла на червону доріжку в міні (відео)

Актриса не соромиться носити короткі речі та демонструвати на публіці стрункі ноги. Вона пропагує природне старіння і заперечує будь-які пластичні операції.

62-річна американська акторка Демі Мур демонструє, як можна старіти красиво і водночас не почуватися непривабливою і несексуальною. Знаменитість знімається в рекламних кампаніях, для обкладинок журналів і просто тішить своїх підписників у соцмережі новими знімками. Не ігнорує вона й світські заходи, де традиційно демонструє шик. Не стала винятком і церемонія вручення премії Governors Awards 2024 у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона підкорила шанувальників чорною мінісукнею без бретелей з асиметричним подолом від Givenchy. Демі доповнила своє вбрання яскравими прикрасами, зокрема кольє з дорогоцінним камінням і відповідними сережками-люстрами зі смарагдовим каменем. Завершували ансамбль туфлі Aquazzura.

Її фірмові довгі та блискучі темні локони були розчесані на прямий проділ і заправлені за вуха.

Мур зовсім нещодавно презентувала свій новий фільм "Субстанція", який дуже неоднозначно зустріли критики і який шокував глядачів. У ньому вона показала проблему сприйняття відомими жінками свого віку та спробу повернути собі молодість і красу за будь-яку ціну.

Після виходу картини у ЗМІ знову пригадали тему початку 2000-х на тему того, скільки пластичних операцій зробила Демі Мур. Як пише Daily Mail, їй приписували операції на сотні тисяч доларів, включно зі збільшенням грудей і ринопластикою.

Однак актриса назвала все це домислами, заявивши, що ніколи скальпель не торкався її тіла.

Незважаючи на це, пластичний хірург доктор Марк Соломос сказав журналу Hello!, що, на його думку, вона могла почати робити операції в молодому віці й підтримувати свою зовнішність за допомогою незначних втручань.

Хвалячи її "неймовірну структуру кісток", доктор припустив, що вона могла зробити підтяжку губ — процедуру, яка зменшує відстань між основою носа і верхньою губою. Демі також згладжує деякі складки між носом і верхньою губою, які з'являються з віком обличчя.

Соломос не виключає, що вона зробила підтяжку обличчя і шиї або лазерне шліфування — популярну процедуру проти старіння, яка працює шляхом руйнування першого шару шкіри, що дає змогу новим клітинам шкіри рости під нею.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур на Геловін показала себе в образі старої з "Субстанції" і розповіла, що думає про старіння.