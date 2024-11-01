Демі Мур на Геловін показала себе в образі старої з "Субстанції" (фото)

Роль Демі Мур у новому фільмі принесла їй величезну славу. Оглядачі в захваті від гри знаменитої акторки, але вражені натуралістичністю і зайвою жорстокістю сцен у фільмі.

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Голлівудська зірка Демі Мур до Геловіну на своїй сторінці в Instagram розмістила фотографії, зняті під час зйомок гучного фільму "Субстанція".

31 жовтня підписники Мур побачили її в образі гіперболізованої старої Елізабет Спаркл, лисої зі зморщеною шкірою та обвислими грудьми. Її неповторні риси обличчя і ще молода фігура були повністю приховані під "старечим костюмом".

"Зберігала ці коштовності від @trythesubstance, і сьогодні, здається, відповідний день, щоб поділитися ними. Щасливого Геловіну від Елізабет Спаркл", — написала Демі.

Колишня дружина Брюса Вілліса виконала головну роль у фільмі "Субстанція". За сюжетом героїня Елізабет Спаркл — кінозірка, чия кар'єра йде на спад через її похилий вік. Вона дізнається про рідину під назвою "Субстанція", яку може ввести собі, щоб створити молодшу версію себе. Однак цей експеримент закінчується крахом.

Фільм жахів, який став сенсацією Каннського кінофестивалю, високо оцінили критики і шанувальники Мур, а роль Елізабет Спаркл принесла актрисі величезну славу. "Пахне Золотим Глобусом і Оскаром", — пишуть у коментарях під фото Мур.

Раніше, 14 жовтня, Фокус писав, чому критики і глядачі в шоці від нового фільму "Субстанція" з Демі Мур.