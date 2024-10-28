Демі Мур разом із Маргарет Квеллі з'явилася на кінофестивалі SCAD Savannah (фото)

Актриси на заході продемонстрували стильні образи. На кінофестивалі в Джорджії Демі Мур вручили нагороду Icon Award.

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Знамениті американські актриси Демі Мур і Маргарет Квеллі 27 жовтня відвідали кінофестиваль SCAD Savannah у Джорджії, США, повідомляє Daily Mail.

61-річна зірка "Субстанції" позувала зі своєю колегою, зіркою серіалу "Покоївка" на червоній доріжці заходу, що відбувся у бібліотеці Джен. Мур була одягнена в елегантне чорне вбрання, що складалося з чорного напівпрозорого топа, довгого жилета з глибоким вирізом і оксамитової спідниці-максі. Свій гламурний образ акторка доповнила красивими золотими сережками, оксамитовим клатчем, туфлями з гострими носами і декором у формі замкової щілини на кожному носку. Демі розпустила довге волосся, зробивши проділ посередині. Вона нанесла легкий макіяж, підкресливши карі очі коричневими тінями і чорною підводкою.

Актриси Маргарет Квеллі та Дем Мур Фото: Getty Images

30-річна Квеллі була одягнена в просту чорну блузку в рубчик із прозорими рукавами і коротку спідницю зі сріблястими складками. Свій невигадливий образ Маргарет доповнила чорними панчохами і туфлями з круглими носками на стійких підборах. Зірка зібрала свої шоколадні локони в низький пучок і наклала сяйливий макіяж.

Кінофестиваль SCAD Savannah — найбільший університетський кінофестиваль у США. Його відвідали багато знаменитостей, включно з такими зірками, як Емі Адамс, Дієґо Луна, Наташа Ліонн і Фелісіті Джонс. На заході Демі Мур було вручено нагороду Icon Award під час показу нового фільму The Substance, де актриса зіграла головну роль.

Раніше, 11 жовтня, Фокус писав про те, що Демі Мур у стильному діловому костюмі вийшла у світ. Актрису вшанували за її внесок у кіно. Для виходу вона вибрала класику.