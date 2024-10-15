В елегантному вбранні та з улюбленим собакою: Демі Мур з'явилася на показі "Субстанції" (фото)

Акторка зустрілася з глядачами, які прийшли на показ нового фільму жахів. Багато хто в захваті від гри Демі Мур, але вражений натуралістичністю і зайвою жорстокістю сцен у фільмі.

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Знаменита американська акторка Демі Мур у понеділок, 14 жовтня, зі своїм улюбленим улюбленцем прийшла на показ фільму "Субстанція" в IFC Center на Мангеттені в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

61-річна акторка мала стильний і невимушений вигляд у мінімалістичному темному вбранні, тримаючи на руках свого чарівного песика породи чихуахуа на прізвисько Пілаф.

Актриса Демі Мур Фото: Getty Images

Вбрання Демі від Thom Browne складалося з гладкого чорного светра, який вона доповнила майже таким самим чорним кардиганом з червоно-біло-чорною смугою під низкою ґудзиків. Мур доповнила трикотажний верх темно-синьою спідницею-міді з широкими складками і парою ефектних чорних туфель-дербі з фактурною обробкою Scotch grain. Зірка "Привида" зібрала своє темне волосся в недбалий пучок і нанесла сяючий макіяж, підкресливши очі чорною підводкою, а губи — світло-рожевою помадою. Колишня дружина Брюса Вілліса була в модних окулярах-авіаторах у чорній оправі. У руці вона несла невелику чорну сумочку.

Демі та її 29-річна колега по фільму "Субстанція" Маргарет Квеллі зустрілися з глядачами і відповіли на запитання шанувальників картини. Фільм жахів "The Substance" отримав високу оцінку не тільки кіноманів, а й визнання критиків. За головну роль у цій картині Демі Мур отримала одні з найкращих відгуків за всю свою кар'єру.

Раніше, 11 жовтня, Фокус писав про те, що Демі Мур у стильному діловому костюмі вийшла у світ. Акторку вшанували за її внесок у кіно. Для виходу вона вибрала класику.