В элегантном наряде и с любимой собакой: Деми Мур появилась на показе "Субстанции" (фото)
Актриса встретилась со зрителями, пришедшими на показ нового фильма ужасов. Многие в восторге от игры Деми Мур, но поражены натуралистичностью и излишней жестокостью сцен в фильме.
Знаменитая американская актриса Деми Мур в понедельник, 14 октября, со своим любимым питомцем пришла на показ фильма "Субстанция" в IFC Center на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.
61-летняя актриса выглядела стильно и непринужденно в минималистичном темном наряде, держа на руках свою очаровательную собачку породы чихуахуа по кличке Пилаф.
Наряд Деми от Thom Browne состоял из гладкого черного свитера, который она дополнила почти таким же черным кардиганом с красно-бело-черной полосой под рядом пуговиц. Мур дополнила трикотажный верх темно-синей юбкой-миди с широкими складками и парой эффектных черных туфель-дерби с фактурной отделкой Scotch grain. Звезда "Привидения" собрала свои темные волосы в небрежный пучок и нанесла сияющий макия, подчеркнув глаза черной подводкой, а губы — светло-розовой помадой. Бывшая жена Брюса Уиллиса была в модных очках-авиаторах в черной оправе. В руке она несла небольшую черную сумочку.
Деми и ее 29-летняя коллега по фильму "Субстанция" Маргарет Куэлли встретились со зрителями и ответили на вопросы поклонников картины. Фильм ужасов "The Substance" получил высокую оценку не только киноманов, но и признание критиков. За главную роль в этой картине Деми Мур получила одни из лучших отзывов за всю свою карьеру.
Ранее, 11 октября, Фокус писал о том, что Деми Мур в стильном деловом костюме вышла в свет. Актрису почтили за ее вклад в кино. Для выхода она выбрала классику.