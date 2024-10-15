В элегантном наряде и с любимой собакой: Деми Мур появилась на показе "Субстанции" (фото)

Актриса встретилась со зрителями, пришедшими на показ нового фильма ужасов. Многие в восторге от игры Деми Мур, но поражены натуралистичностью и излишней жестокостью сцен в фильме.

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Знаменитая американская актриса Деми Мур в понедельник, 14 октября, со своим любимым питомцем пришла на показ фильма "Субстанция" в IFC Center на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

61-летняя актриса выглядела стильно и непринужденно в минималистичном темном наряде, держа на руках свою очаровательную собачку породы чихуахуа по кличке Пилаф.

Актриса Деми Мур Фото: Getty Images

Наряд Деми от Thom Browne состоял из гладкого черного свитера, который она дополнила почти таким же черным кардиганом с красно-бело-черной полосой под рядом пуговиц. Мур дополнила трикотажный верх темно-синей юбкой-миди с широкими складками и парой эффектных черных туфель-дерби с фактурной отделкой Scotch grain. Звезда "Привидения" собрала свои темные волосы в небрежный пучок и нанесла сияющий макия, подчеркнув глаза черной подводкой, а губы — светло-розовой помадой. Бывшая жена Брюса Уиллиса была в модных очках-авиаторах в черной оправе. В руке она несла небольшую черную сумочку.

Деми и ее 29-летняя коллега по фильму "Субстанция" Маргарет Куэлли встретились со зрителями и ответили на вопросы поклонников картины. Фильм ужасов "The Substance" получил высокую оценку не только киноманов, но и признание критиков. За главную роль в этой картине Деми Мур получила одни из лучших отзывов за всю свою карьеру.

Ранее, 11 октября, Фокус писал о том, что Деми Мур в стильном деловом костюме вышла в свет. Актрису почтили за ее вклад в кино. Для выхода она выбрала классику.