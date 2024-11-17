Демі Мур прикрасила обкладинку модного глянцю і поділилася думками про старіння (фото)

Демі Мур є затребуваною актрисою Голлівуду. Роль старої баби Елізабет Спаркл у гучному фільмі "Субстанція" принесла їй величезну славу.

Знаменита американська акторка Демі Мур, незважаючи на вік, не зважає на стереотипи і продовжує підкорювати Голлівуд, будуючи успішну кар'єру. Зірка "Солдата Джейн" прикрасила грудневу обкладинку журналу Еllе і в інтерв'ю модному виданню поділилася своїми думками про старіння.

У гламурній фотосесії 62-річна актриса приміряла вбрання багатьох відомих дизайнерів одягу, взуття та ювелірних прикрас. Так на обкладинці Демі позує в довгій сукні-бюстьє з колекції Ralph Lauren. Під свій блискучий образ акторка одягла сережки від ювелірного дому Harry Winston. Вона розпустила свої довгі чорні локони, зробивши проділ посередині, і нанесла легкий сяючий макіяж, використовуючи косметичні засоби Dior.

Для інших фотографій вона приміряла меланжеве боді кольору марсала від Alessandro Dell'Acqua, колготки Wolford і чорні лакові туфлі Giuseppe Zanotti з ремінцями на невисоких підборах. Також вона позувала на тлі білого позашляховика, одягнена в сорочку і спідницю Bottega Veneta і туфлі з гострим носком і перфорацією від Zanotti.

Під час інтерв'ю зірка "Привида", обговорюючи тему старіння, заявила, що не згодна з наявними стандартами краси та їхньою прив'язкою до віку: "Я думаю, що ми, жінки, дедалі більше цінуємо те, ким ми є, незалежно від віку, розміру, раси та культури... Хто сказав, що після 50-ти ти стаєш менш бажаною? Хто сказав, що це правда?".

Акторка також прокоментувала свою роль старої баби Елізабет Спаркл у гучному фільмі "Субстанція. За її словами, прочитавши сценарій, її вразило все про, про що там йшлося: неможливі стандарти краси; як старі жінки почуваються невидимими та небажаними в суспільстві, що цінує молодість; почуття розпачу, яке відчувають старі жінки, порівнюючи себе з іншими.

"Поки ми так зосереджені на зовнішній красі, ми втрачаємо красу нашого внутрішнього "я". Річ у тім, що я люблю своє тіло, а не тільки те, який воно має вигляд. І що більше я ціную зморшки в куточках очей — то більше я можу знаходити краси в житті, яке я прожила. Я вдячна долі, що саме так склалося моє життя", — зазначила Мур.

Нагадаємо, Демі Мур на Геловін показала себе в образі старої з "Субстанції". Роль знаменитої актриси в новому фільмі принесла їй величезну славу.