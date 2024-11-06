Демі Мур у красивій сукні з квітковим декором позувала на фотоколі в Парижі (фото)

Демі Мур активно просуває новий фільм "Субстанція", в якому вона зіграла одну з головних ролей. На зірковому заході актриса продемонструвала елегантний образ.

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Зірка Голлівуду Демі Мур у вівторок, 5 листопада, продемонструвала своє бездоганне почуття стилю під час фотокола фільму "Субстанція" в Парижі разом із французьким режисером Коралі Фаржа, повідомляє Daily Mail.

61-річна американська акторка блищала елегантністю в чорній сукні з рожево-блакитним квітковим візерунком. Вона доповнила свій образ елегантним чорним блейзером і білими туфлями на високих підборах з чорним гострим носком. Зірка "Привида" прикрасила себе парою срібних сережок з діамантами, кількома каблучками і тонким браслетом. Вона уклала своє довге чорне волосся прямо з проділом посередині і нанесла вечірній макіяж.

Коралі Фаржа і Демі Мур Фото: Getty Images

Тим часом французька режисерка Коралі Фаржа для зіркового заходу обрала сукню без бретелей насиченого бордового кольору. Свій гламурний образ вона доповнила чорними лаковими черевиками на низькому ходу і чорно-золотим кольє-чокером. Своє кучеряве каштанового кольору волосся знаменитість поклала набік і наклала сяючий макіяж, підкресливши високі вилиці персиковими рум'янами. Коралі з посмішкою на обличчі позувала поруч із Демі численним фотографам.

У фільмі Демі Мур грає героїню на ім'я Елізабет, старіючу фітнес-інструкторку, ведучу телепрограми в стилі Джейн Фонди, яка підписується на таємничу медичну програму під назвою "Речовина", що обіцяє створити ідеальну версію її самої. Створену копію Елізабет грає актриса Маргарет Куеллі.

Раніше, 28 жовтня, Демі Мур разом із Маргарет Куеллі з'явилася на кінофестивалі SCAD Savannah.