Деми Мур в красивом платье с цветочным декором позировала на фотоколле в Париже (фото)

Деми Мур активно продвигает новый фильм "Субстанция", в котором она сыграла одну из главных ролей. На звездном мероприятии актриса продемонстрировала элегантный образ.

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Звезда Голливуда Деми Мур во вторник, 5 ноября, продемонстрировала свое безупречное чувство стиля во время фотоколла фильма "Субстанция" в Париже вместе с французским режиссером Корали Фаржа, сообщает Daily Mail.

61-летняя американская актриса блистала элегантностью в черном платье с розово-голубым цветочным узором. Она дополнила свой образ элегантным черным блейзером и белыми туфлями на высоких каблуках с черным острым носком. Звезда "Привидения" украсила себя парой серебряных серег с бриллиантами, несколькими кольцами и тонким браслетом. Она уложила свои длинные черные волосы прямо с пробором посредине и нанесла вечерний макияж.

Корали Фаржа и Деми Мур Фото: Getty Images

Тем временем французский режиссер Корали Фаржа для звездного мероприятия выбрала платье без бретелек насыщенного бордового цвета. Свой гламурный образ она дополнила черными лаковыми ботинками на низком ходу и черно-золотым колье-чокером. Свои кудрявые каштанового цвета волосы знаменитость уложила набок и наложила сияющий макияж, подчеркнув высокие скулы персиковыми румянами. Корали с улыбкой на лице позировала рядом с Деми многочисленным фотографам.

В фильме Деми Мур играет героиню по имени Элизабет, стареющую фитнес-инструктора, ведущую телепрограммы в стиле Джейн Фонды, которая подписывается на таинственную медицинскую программу под названием "Вещество", обещающую создать идеальную версию ее самой. Созданную копию Элизабет играет актриса Маргарет Куэлли.

Ранее, 28 октября, Деми Мур вместе с Маргарет Куэлли появилась на кинофестивале SCAD Savannah.