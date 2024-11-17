Деми Мур украсила обложку модного глянца и поделилась мыслями о старении (фото)

Деми Мур является востребованной актрисой Голливуда. Роль старухи Элизабет Спаркл в нашумевшем фильме "Субстанция" принесла ей огромную славу.

Знаменитая американская актриса Деми Мур, невзирая на возраст, не обращает внимания на стереотипы и продолжает покорять Голливуд, строя успешную карьеру. Звезда "Солдата Джейн" украсила декабрьскую обложку журнала Еlle и в интервью модному изданию поделилась своими мыслями о старении.

В гламурной фотосессии 62-летняя актриса примеряла наряды многих известных дизайнеров одежды, обуви и ювелирных украшений. Так на обложке Деми позирует в длинном платье-бюстье из коллекции Ralph Lauren. Под свой сверкающий образ актриса надела серьги о ювелирного дома Harry Winston. Она распустила свои длинные черные локоны, сделав пробор посредине, и нанесла легкий сияющий макияж, используя косметические средства Dior.

Для других фотографий она примеряла меланжевое боди цвета марсала от Alessandro Dell'Acqua, колготки Wolford и черные лаковые туфли, Giuseppe Zanotti с ремешками на невысоких каблуках. Также она позировала на фоне белого внедорожника, одетая в рубашка и юбку Bottega Veneta и туфли с острым носком и перфорацией от Zanotti.

Во время интервью звезда "Привидения", обсуждая тему старения, заявила, что не согласна с существующими стандартами красоты и их привязкой к возрасту: "Я думаю, что мы, женщины, все больше ценим то, кем мы являемся, независимо от возраста, размера, расы и культуры… Кто сказал, что после 50 ты становишься менее желанной? Кто сказал, что это правда?".

Актриса также прокомментировала свою роль старухи Элизабет Спаркл в нашумевшем фильме "Субстанция. По ее словам, прочитав сценарий, ее поразило все о, чем там говорилось: невозможные стандарты красоты; как стареющие женщины чувствуют себя невидимыми и нежеланными в обществе, которое ценит молодость; чувство отчаяния, которые испытывают стареющие женщины, сравнивая себя с другими.

"Пока мы так сосредоточены на внешней красоте, мы упускаем красоту нашего внутреннего "я". Дело в том, что я люблю свое тело, а не только то, как оно выглядит. И чем больше я ценю морщинки в уголках глаз — тем больше я могу находить красоты в жизни, которую я прожила. Я благодарна судьбе, что именно так сложилась моя жизнь", — отметила Мур.

Напомним, Деми Мур на Хэллоуин показала себя в образе старухи из "Субстанции". Роль знаменитой актрисы в новом фильме принесла ей огромную славу.