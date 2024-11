Змінив країну проживання та зник з медійного простору: де зараз переможець "Фабрики зірок 3" Стас Шурінс

Після завершення третього сезону "Фабрики зірок" минуло майже 15 років. Тоді на пісенному шоу перемогу здобув латвійський музикант Стас Шурінс. Де він сьогодні та як склалася його доля після завершення проєкту читайте в матеріалі.

Латвійський музикант Стас Шурінс був одним із найвпізнаваніших персонажів "Фабрики зірок 3". Саме він здобув перемогу в пісенному шоу. Зараз йому 34 роки. Про те, як склалася його доля після 14 років завершення музичного проєкту розбирався Фокус.

Фабрика Зірок

Стас Шурінс прийшов на проєкт "Фабрика зірок" у 2008 році. Тоді йому було 18 років. Вже на самому початку співак проявив себе як артист і навіть встиг презентувати дві власні пісні — "Серце" і "Не сходи с ума".

Тоді продюсер шоу Костянтин Меладзе звернув увагу на творчі здібності співака, наголосивши на його композиторських вміннях. Вже після перемоги на шоу Стас Шурінс повернувся на батьківщину — Латвію, де записав і випустив ще кілька власних треків, серед яких — "Дождь", "Будь собой" та "Зима".

У 2010 році Стас Шурінс вдруге став учасником "Фабрики Зірок. Суперфінал". Цього разу артист дійшов до фіналу, однак здобути перемогу йому не вдалось. Вже згодом співака запросили взяти участь ще в одному українському проєкті — "Танці з зірками", де він здобув перемогу разом зі своєю партнеркою Оленою Пуль.

Загалом після проєкту кар’єра артиста розвивалася досить вдало — він презентував свій перший альбом, анонсував сольний концерт. Однак вже в 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, співак виїхав з України. Вже згодом артист зник з медійного простору після того, як мав невдалу спробу на Нацвідборі на Євробачення. Тоді артист хотів представляти Україну на пісенному конкурсі.

Особисте життя

Відомо, що у 2012 році співак офіційно одружився. Ім’я своєї обраниці та подробиці свого особистого життя артист розповідати не хотів. Однак згодом розповів, що його кохану звати Віолета. Більше артист говорити не захотів. Вже після 2014 року співак розповів, що вимушений був зупинити свою творчу кар’єру через хворобу дружини. У жінки виявили пухлину мозку. Тоді Стас з дружиною переїхали до Німеччини. Що наразі з його дружиною та особистим життям невідомо, адже в своїх соціальних мережах артист приховує родину.

Де зараз Стас Шурінс та чим він займається

Востаннє геолокацією, де був помічений співак, була Німеччина, куди він поїхав з дружиною на реабілітацію. Тоді у 2016 році співак взяв участь у проєкті The Voice of Germany (німецький "Голос країни") і став його фіналістом. У себе в соціальних мережах своє місце перебування артист вказує також Німеччину. Однак, де точно нині живе співак невідомо, адже вже рік він не веде соціальні мережі та не виходить на зв’язок з шанувальниками.

Весь цей час співак продовжував займатися музикою, записував пісні та публікував їх у себе в соціальних мережах. Однак у травні 2023 року артист загадково зник, записавши останнє своє відеозвернення, в якому закликав ділитися піснею One Of Them, в кліпі на яку він оприлюднив відео кадрів з подій, які нині відбуваються в Україні.

Позиція щодо війни в Україні

Ще у 2019 році співак мав намір повернутися в Україну та будувати тут свою кар’єру. Тоді він випустив свій перший україномовний трек "Перемагай". Вже у 2022 році співак опублікував відео на підтримку України із закликом не вірити російській пропаганді.

Вже у 2023 році Стас Шурінс презентував авторську пісню One Of Them, на яку змонтував кліп з відеороликів, які фіксували тодішні воєнні дії на території України. Тоді кошти від монетизації артист обіцяв віддати на допомогу Україні. Однак що сталося з ним далі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, де зараз зірка "Фабрики зірок" Борис Апрель.