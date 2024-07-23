Брати Борисенки: як зараз заробляють на життя колишні учасники "Фабрики зірок" (відео)

Володимир Борисенко зазначив, що радіє досягненням своїх колег по сцені. Колишній співак також зізнався, чи підтримує зв'язок з учасниками популярного шоу.

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Володимир Борисенко, учасник популярного у 2000-х музичного дуету брати Борисенки, в інтерв'ю для "Люкс ФМ" розповів, як склалася його кар'єра в шоу-бізнесі і чим зараз брати заробляють на життя.

Виконавці свого часу були досить популярними. Однак після "Фабрики зірок 3" їхня музична кар'єра не склалася. Володимир Борисенко зараз працює в рекламному бізнесі, а його брат-близнюк Олександр — у медіа.

"Ми з братом перестали грати в шоу-бізнес, це стало дещо ганебним, як для нас. Я працюю в рекламі. Я заробляю на життя рекламою. Брат працює в медіа, якось так. Руками заробляємо", — поділився Володимир у розмові з ведучою Наталією Тур на фестивалі України Atlas United 2024.

Також він зізнався, що не спілкується з учасниками "Фабрики зірок". За словами Володимира, після проєкту кожен пішов своїм шляхом, у кожного склалося своє життя. Проте він із братом Олександром радіють досягненням своїх колишніх колег по сцені.

Брати Борисенки на "Фабриці зірок-3" Фото: instagram.com/sasha__borysenko

"Ні з ким зв'язок не підтримуємо. Якось ще тоді припинили. Наша тусовка — це MamaRika, Мех, Лавіка. Коля Серга молодець. Я за нього дуже радий, що він нарешті почав усвідомлювати свою українськість і нарешті змінив позицію. Це дуже здорово. Що стосується інших...У кожного своє життя. Це мало перетворитися на якийсь бізнесовий вибух, але не сталося. Не сталося, ну і не сталося", — зазначив Володимир, знизавши плечима.

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Раніше Фокус писав про те, що Новий канал шукає продюсерів учасникам "Фабрики зірок-3". Канал веде переговори з продюсерами, готовими просувати "фабрикантів".