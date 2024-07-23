Братья Борисенко: как сейчас зарабатывают на жизнь бывшие участники "Фабрики звезд" (видео)

Владимир Борисенко отметил, что радуется достижениям своих коллег по сцене. Бывший певец также признался, поддерживает ли связь с участниками популярного шоу.

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Владимир Борисенко, участник популярного в 2000-х музыкального дуэта братья Борисенко, в интервью для "Люкс ФМ" рассказал, как сложилась его карьера в шоу-бизнесе и чем сейчас братья зарабатывают на жизнь.

Исполнители в свое время были достаточно популярными. Однако после "Фабрики звезд 3" их музыкальная карьера не сложилась. Владимир Борисенко сейчас работает в рекламном бизнесе, а его брат-близнец Александр — в медиа.

"Мы с братом перестали играть в шоу-бизнес, это стало несколько постыдным, как для нас. Я работаю в рекламе. Я зарабатываю на жизнь рекламой. Брат работает в медиа, как-то так. Руками зарабатываем", — поделился Владимир в разговоре с ведущей Натальей Тур на фестивале Украины Atlas United 2024.

Также он признался, что не общается с участниками "Фабрики звезд". По словам Владимира, после проекта каждый пошел своим путем, у каждого сложилась своя жизнь. Тем не менее, он с братом Александром радуются достижениям своих бывших коллег по сцене.

Братья Борисенко на "Фабрике звезд-3" Фото: instagram.com/sasha__borysenko

"Ни с кем связь не поддерживаем. Как-то еще тогда прекратили. Наша тусовка — это MamaRika, Мех, Лавика. Коля Серга молодец. Я за него очень рад, что он наконец-то начал осознавать свою украинскость и наконец-то изменил позицию. Это очень здорово. Что касается других…У каждого своя жизнь. Это должно было превратиться в какой-то бизнесовый взрыв, но не случилось. Не случилось, ну и не случилось", — отметил Владимир, пожав плечами.

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Ранее, Фокус писал о том, что Новый канал ищет продюсеров участникам "Фабрики звезд-3". Канал ведет переговоры с продюсерами, готовыми продвигать "фабрикантов".