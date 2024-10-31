Утік з України, перепливши річку: де зараз зірка "Фабрики зірок" Борис Апрель

Минуло 16 років від закінчення проєкту "Фабрика зірок", який привів в український шоу-бізнес чимало відомих імен. Серед них свого часу був і Борис Апрель. Як склалася доля артиста після проєкту — читайте в матеріалі Фокуса.

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Борис Апрель (справжнє ім'я Борис Круглов) — зірка проєктів "Фабрика зірок 2" і "Фабрика зірок. Суперфінал", які свого часу були одними з найпопулярніших музичних шоу. Нині йому 33 роки, він змінив свою ґендерну орієнтацію, визнавши свою трансґендерність і здійснив камінг-аут. Зараз Борис Апрель — це співачка Zi Faamelu, яка втекла з України, перетинаючи кордон, перепливаючи річку. Фокус зібрав усі деталі життя артиста, які відбулися після закінчення проєкту.

Кар'єра на "Фабриці зірок"

Так, уперше ім'я Борис Апрель прозвучало з телеекранів 2008 року. Тоді він став учасником другого сезону вокального шоу "Фабрика зірок". Йому було всього 17 років, Борис був наймолодшим учасником.

Блакитноокий блондин одразу справив враження на глядачів, хоча його конкуренти кепкували з нього через зовнішність і манеру спілкування. У результаті Борис не здобув перемогу в проєкті, проте отримав нагороду в номінації "За найбільшу кількість симпатій читачів".

Життя після "Фабрики зірок"

Одразу після закінчення шоу популярність Бориса Апреля була на піку — його запрошували на інтерв'ю, фотосесії, рекламні інтеграції, концерт тощо. Його творчістю захоплювалася тоді відома й визнана в Україні примадонна Алла Пугачова.

У результаті Борис Апрель підписав контракт із Наталією Могилевською. Уже в 2010 році артист повернувся на сцену "Фабрики зірок. Суперфінал". Тоді шанувальників збентежив зовнішній вигляд артиста, який був досить худорлявим, що спровокувало чутки про хворобу в артиста — анорексію. Уже через багато років інформація підтвердилася.

Борис Апрель швидко вибув із проєкту, що завдало йому великого удару. Психологічно артист не зміг впоратися з емоціями і потрапив до лікарні. Але напередодні стало відомо про його зникнення. Як згодом розповів сам Борис, це була його захисна реакція, тому він ховався від усіх. Тоді його знайшла Наталка Могилевська, яка відправила артиста на лікування. Згодом з'ясувалося, що в нього була "нервова анорексія".

Уже згодом артист мав успішну кар'єру — працював у Китаї та Америці. Уже 2014 року Борис Апрель повернувся в Україну.

Камінг-аут

У 2014 році Борис Апрель публічно повідомляє про свою нетрадиційну орієнтацію, пояснивши, що все життя любив сукні та дівчаче вбрання. Артист заявив, що відтепер він трансґендерна артистка. Вже згодом в Америці Борис зробив собі пластичну операцію на грудях, щоб мати ґендерну належність жінки.

Проєкт "Голос країни"

Уже 2018 року Борис Апрель з'являється в проєкті "Голос країни", проте вже з новим сценічним ім'ям — Зіанджа. У проєкті артистка працювала із зірковим тренером Потапом, проте недовго протрималася в шоу. Вже у 2019 році вона знову зникла.

Повернення і скандали

Згодом Борис Апрель у новому образі представив нову артистку Zi Faamelu. Під новим ім'ям артистка фігурувала виключно у скандалах.

Так, Zi Faamelu (Борис Апрель) заявив про знущання на "Фабриці зірок". Зокрема, він звинуватив у глузуваннях і приниженнях співака Макса Барських. Zi Faamelu заявляла, що тоді на пісенному шоу Барських вважав його найбільшим конкурентом, якого хотів позбутися.

Вже згодом Zi Faamelu звинуватила і свою продюсерку Наталю Могилевську в поганому ставленні. Уже згодом співачка відреагувала на звинувачення, заявивши, що артист просто через певні образи намагається облити її брудом.

Уже на початку повномасштабного вторгнення в Україну Zi Faamelu знову фігурувала у скандалі. Цього разу через незаконний перетин кордону. Оскільки, попри ґендерну орієнтацію, Борис Апрель досі залишається чоловіком за документами, у 2022 році законно він не міг виїхати з країни, оскільки є чоловіком призовного віку.

Попри заборону на виїзд, Zi Faamelu (Борис Апрель) все ж таки втік із країни. Тільки зробив він це не зовсім легально. У своєму інтерв'ю Zi Faamelu розповіла, що була змушена перепливати Дунай, через що ледь не загинула. Тоді її затримала поліція на кордоні з Румунією.

Де зараз Борис Апрель?

За останніми даними, Борис Апрель перебував у статусі біженця в Німеччині. Про це свідчить і остання геолокація на офіційній сторінці артистки. Утім востаннє в соціальних мережах Zi Faamelu з'являлися публікації в травні 2022 року. Наразі не відомо про долю артиста: ані те, яке в нього ім'я, ані те, чим він займається і де живе.

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