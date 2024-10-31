Сбежал из Украины, переплыв реку: где сейчас звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель

Прошло 16 лет с окончания проекта "Фабрика звезд", который привел в украинский шоу-бизнес немало известных имен. Среди них в свое время был и Борис Апрель. Как сложилась судьба артиста после проекта — читайте в материале Фокуса.

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Борис Апрель (настоящее имя Борис Круглов) — звезда проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал", которые в свое время были одними из самых популярных музыкальных шоу. Сейчас ему 33 года, он изменил свою гендерную ориентацию, признав свою трансгендерность, и совершил каминг-аут. Сейчас Борис Апрель — это певица Zi Faamelu, которая сбежала из Украины, пересекая границу, переплывая реку. Фокус собрал все детали жизни артиста, которые произошли после окончания проекта.

Карьера на "Фабрике звезд"

Так, впервые имя Борис Апрель прозвучало с телеэкранов в 2008 году. Тогда он стал участником второго сезона вокального шоу "Фабрика звезд". Ему было всего 17 лет, Борис был самым молодым участником.

Голубоглазый блондин сразу произвел впечатление на зрителей, хотя его конкуренты смеялись над ним из-за внешности и манеры общения. В результате Борис не одержал победу в проекте, однако получил награду в номинации "За наибольшее количество симпатий читателей".

Жизнь после "Фабрики звезд"

Сразу после окончания шоу популярность Бориса Апреля была на пике — его приглашали на интервью, фотосессии, рекламные интеграции, концерт и так далее. Его творчеством восхищалась тогда известная и признанная в Украине примадонна Алла Пугачева.

В результате Борис Апрель подписал контракт с Натальей Могилевской. Уже в 2010 году артист вернулся на сцену "Фабрики звезд. Суперфинал". Тогда поклонников смутил внешний вид артиста, который был достаточно худощавым, что спровоцировало слухи о болезни у артиста — анорексии. Уже спустя много лет информация подтвердилась.

Борис Апрель быстро выбыл из проекта, что нанесло ему большой удар. Психологически артист не смог справиться с эмоциями и попал в больницу. Но накануне стало известно о его исчезновении. Как впоследствии рассказал сам Борис, это была его защитная реакция, поэтому он прятался от всех. Тогда его нашла Наталья Могилевская, которая отправила артиста на лечение. Впоследствии выяснилось, что у него была "нервная анорексия".

Уже впоследствии артист построил успешную карьеру — работал в Китае и Америке. Уже в 2014 году Борис Апрель вернулся в Украину.

Каминг-аут

В 2014 году Борис Апрель публично сообщает о своей не традиционной ориентации, объяснив, что всю жизнь любил платья и девчачьи наряды. Артист заявил, что отныне он трансгендерная артистка. Уже впоследствии в Америке Борис сделал себе пластическую операцию на груди, чтобы иметь гендерную принадлежность женщины.

Проект "Голос страны"

Уже в 2018 году Борис Апрель появляется в проекте "Голос страны", однако уже с новым сценическим именем — Зианджа. В проекте артистка работала со звездным тренером Потапом, однако не долго продержалась в шоу. Уже в 2019 году она снова исчезла.

Возвращение и скандалы

Впоследствии Борис Апрель в новом образе представил новую артистку Zi Faamelu. Под новым именем артистка фигурировала исключительно в скандалах.

Так, Zi Faamelu (Борис Апрель) заявил об издевательствах на "Фабрике звезд". В частности, он обвинил в насмешках и унижениях певца Макса Барских. Zi Faamelu заявляла, что тогда на песенном шоу Барских считал его самым большим конкурентом, от которого хотел избавиться.

Уже впоследствии Zi Faamelu обвинила и своего продюсера Наталью Могилевскую в плохом отношении. Уже впоследствии певица отреагировала на обвинения и заявила, что артист просто из-за определенных оскорблений пытается облить ее грязью.

Уже в начале полномасштабного вторжения в Украину Zi Faamelu снова фигурировала в скандале. На этот раз из-за незаконного пересечения границы. Поскольку несмотря на гендерную ориентацию Борис Апрель до сих пор остается мужчиной по документам, в 2022 году законно он не мог выехать из страны, поскольку является мужчиной призывного возраста.

Несмотря на запрет на выезд Zi Faamelu (Борис Апрель) все же сбежал из страны. Только сделал он это не совсем легально. В своем интервью Zi Faamelu рассказала, что была вынуждена переплывать Дунай, из-за чего едва не погибла. Тогда ее задержала полиция на границе с Румынией.

Где сейчас Борис Апрель?

По последним данным Борис Апрель находился в статусе беженца в Германии. Об этом свидетельствует и последняя геолокация на официальной странице артистки. Впрочем последний раз в социальных сетях Zi Faamelu появлялись публикации в мае 2022 года. Пока не известно о судьбе артиста, ни то, какое у него имя, ни то, чем он занимается и где живет.

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