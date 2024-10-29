Остап Ступка разошелся с третьей женой и закрутил роман с 22-летней девушкой

Остап Ступка подтвердил слухи, что больше не состоит в отношениях со своей третьей женой. Актер подтвердил новый роман с более молодой на 35 лет девушкой.

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57-летний актер Остап Ступка официально подтвердил отношения с молодой избранницей, театроведущей Маргаритой Ткач. Подробностями личной жизни актер поделился на открытии международного кинофестиваля "Молодость" с изданием OBOZ.UA.

Так, впервые о романе Остапа с младшей на 35 лет девушкой появились в начале сентября, когда пара поделилась откровенными фотографиями у себя на странице в Инстаграм. Тогда в сети активно начали обсуждать развод Остапа Ступки с его тоже молодой женой Дарьей. Пара была в отношениях с 2015 году и познакомилась, когда девушка была студенткой. Этот брак был третьим у актера. Ранее он также имел отношения с Татьяной Каплиной, от которой у него есть сын Дмитрий и Ирина, которая в браке родила сына Богдана и дочь Устину.

Несмотря на то, что сейчас Остап часто посещает публичные мероприятия с 22-летней возлюбленной, все же пока мужчина никак не комментирует свой развод. Зато в комментарии изданию OBOZ.UA он признался, что действительно находится в отношениях с Маргаритой. Ступка также рассказал, что познакомились они в театре. Вдаваться в подробности личной жизни актер не захотел, заявив, что не считает нужным обсуждать эту тему.

Напомним, ранее мы писали, известный украинский актер Остап Ступка попал в "пьяную" аварию в Киеве.

Кроме этого, что Остап Ступка, который вызвал "пьяное" ДТП, признался, уволили ли его с работы.