Остап Ступка розійшовся з третьою дружиною і закрутив роман з 22-річною дівчиною

Остап Ступка підтвердив чутки, що більше не перебуває у стосунках зі своєю третьою дружиною. Актор підтвердив новий роман з молодшою на 35 років дівчиною.

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57-річний актор Остап Ступка офіційно підтвердив відносини з молодою обраницею, театрознавицею Маргаритою Ткач. Подробицями особистого життя актор поділився на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість" з виданням OBOZ.UA.

Так, вперше про роман Остапа з молодшою на 35 років дівчиною з’явилися на початку вересня, коли пара поділилася відвертими фотографіями у себе на сторінці в Інстаграм. Тоді в мережі активно почали обговорювати розлучення Остапа Ступки з його теж молодою дружиною Дариною. Пара була у стосунках з 2015 році і познайомилась, коли дівчина була студенткою. Цей шлюб був третім у актора. Раніше він також мав стосунки з Тетяною Капліною, від якої у нього є син Дмитро та Ірина, яка у шлюбі народила сина Богдана та доньку Устину.

Попри те, що нині Остап часто відвідує публічні заходи з 22-річною коханою, все ж поки чоловік ніяк не коментує своє розлучення. Натомість в коментарі виданню OBOZ.UA він зізнався, що дійсно перебуває в стосунках з Маргаритою. Ступка також розповів, що познайомилися вони в театрі. Вдаватися в подробиці особистого життя актор не захотів, заявив, що не вважає за потрібне обговорювати цю тему.

Нагадаємо, раніше ми писали, відомий український актор Остап Ступка потрапив у "п'яну" аварію у Києві.

Крім цього, що Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи.