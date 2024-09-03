Остап Ступка натякнув на розлучення відвертими кадрами з молодою дівчиною (фото)

На сторінках Остапа й Маргарити можна побачити однакові фото. Ймовірно, пара разом відпочивала поблизу річки Черемош.

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57-річний актор Остап Ступка, який у 2023 році, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП, у якій постраждала людина, натякнув на розлучення з дружиною і показав відверті знімки з молодою дівчиною. Відвертими фотографіями поділилася театрознавиця Маргарита Ткач.

Зокрема, зробила вона це у день народження Ступки, який він святкував вчора, 2 вересня. Так, на фото Маргарита та Остап одягнені в білі сорочки та білизну. На деяких фото видно груди дівчини. Крім цього, на фото можна побачити, як Остап тримає на руках Маргариту та ніжно притискає до себе. Світлини дівчина проілюструвала емодзі у вигляді сердечка.

Крім цього, на сторінках Остапа й Маргарити можна побачити, однакові фото, опубліковані наприкінці серпня. Вочевидь пара разом відпочивала поблизу річки Черемош.

Варто також зауважити, що у січні 2024 року Маргарита брала інтерв'ю в Остапа Ступки для видання "Антиквар". Вже у травні на сторінці Маргарити в Фейсбук почали з'являтися спільні фото з Остапом.

Остап Ступка та Маргарита Ткач

Зауважимо, що Остап Cтупка був тричі одружений. Перша дружина актора — Тетяна Капліна, яка народила йому сина Дмитра. Друга дружина — Ірина. З нею Ступка має сина Богдана та доньку Устину. Третя дружина Ступки — Дарина. Пара була разом із 2015 року. Тоді Дарина була студенткою театрального вишу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остап Ступка, який спричинив "п'яну" ДТП, зізнався, чи звільнили його з роботи.

Крім цього, Фокус писав, що син Остапа Ступки розповів про закінчення історії з ДТП.